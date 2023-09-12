https://crimea.ria.ru/20230912/kholodnaya-noch-i-teplyy-den-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1131330011.html

Холодная ночь и теплый день: погода в Крыму во вторник

Холодная ночь и теплый день: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Холодная ночь и теплый день: погода в Крыму во вторник

Прохладная ночь и теплый день ожидают крымчан во вторник. Определяет погоду на полуострове область повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T00:01

2023-09-12T00:01

2023-09-12T00:01

крым

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130907920_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_74515b61c12c81429a37aff466173368.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Прохладная ночь и теплый день ожидают крымчан во вторник. Определяет погоду на полуострове область повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +23...25.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +22…24 градуса.В Ялте и Алуште осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем до 25 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью будет немного прохладнее - до +15. Днем в Евпатории ожидается +25, а в Судаке и Феодосии на два градуса прохладнее.Море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя прогрето до +24, у Евпатории до +22, у Феодосии до +23. Прохладнее вода в Черноморском - +21, в Керченском проливе +20, в Азовском море +22 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбрать обогреватель – советы экспертаНастоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделеКаким будет сентябрь в Крыму

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, новости крыма