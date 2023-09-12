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Холодная ночь и теплый день: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Холодная ночь и теплый день: погода в Крыму во вторник
Холодная ночь и теплый день: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Холодная ночь и теплый день: погода в Крыму во вторник
Прохладная ночь и теплый день ожидают крымчан во вторник. Определяет погоду на полуострове область повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T00:01
2023-09-12T00:01
крым
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Прохладная ночь и теплый день ожидают крымчан во вторник. Определяет погоду на полуострове область повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +23...25.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +22…24 градуса.В Ялте и Алуште осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем до 25 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью будет немного прохладнее - до +15. Днем в Евпатории ожидается +25, а в Судаке и Феодосии на два градуса прохладнее.Море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя прогрето до +24, у Евпатории до +22, у Феодосии до +23. Прохладнее вода в Черноморском - +21, в Керченском проливе +20, в Азовском море +22 градуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбрать обогреватель – советы экспертаНастоящее бабье лето: чего ждать от погоды в Крыму на неделеКаким будет сентябрь в Крыму
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96
news.crimea@rian.ru
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Холодная ночь и теплый день: погода в Крыму во вторник

Во вторник ночью в Крыму похолодает до +7, днем воздух прогреется до +25

00:01 12.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский парк
Форосский парк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Прохладная ночь и теплый день ожидают крымчан во вторник. Определяет погоду на полуострове область повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Ночью прохладно: температура воздуха +7…12, на ЮБК и восточном побережье до +17. Днем воздух будет прогреваться до +22…27, в горах до +15…20", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +23...25.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…14, днем +22…24 градуса.
В Ялте и Алуште осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров покажут +15...17, днем до 25 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью будет немного прохладнее - до +15. Днем в Евпатории ожидается +25, а в Судаке и Феодосии на два градуса прохладнее.
Море у берегов Ялты, Алушты и Севастополя прогрето до +24, у Евпатории до +22, у Феодосии до +23. Прохладнее вода в Черноморском - +21, в Керченском проливе +20, в Азовском море +22 градуса.
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КрымПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияНовости Крыма
 
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