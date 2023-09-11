Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230911/ochered-na-krymskom-mostu-rastet-svezhie-dannye-1131322012.html
Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные
Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные
Более 70 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T15:27
2023-09-11T15:27
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
общество
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Более 70 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В понедельник транспортный переход работает в штатном режиме, в первой половине дня очередей с обеих сторон моста не было. Сейчас по нему разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельникаХуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее времяТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь
крым
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась до 75 автомобилей

15:27 11.09.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Более 70 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 75 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В понедельник транспортный переход работает в штатном режиме, в первой половине дня очередей с обеих сторон моста не было.
Сейчас по нему разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельника
Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время
Так когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаОбществоКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО
15:27Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные
15:21Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской области
15:03Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России
14:51Ким Чен Ын приедет с официальным визитом в Россию
14:40Клятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицина
14:14Горят склады и пункты дислокации: ВСУ потеряли еще 675 боевиков
14:10Африканская чума свиней на Кубани - вирус распространяется
13:53Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего
13:32Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - Кремль
13:12Севастополь наладит экспорт товаров в Азербайджан
12:37Развивать Крым: победивший кандидат в депутаты Госдумы назвал приоритеты
12:33В Крыму победу на выборах одержал кандидат-единоросс
12:1326 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона
11:57Под Евпаторией отремонтируют 16,5 км дороги - работы стартовали
11:26Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме
11:0225 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине
10:48ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке
10:36Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
10:16В Симферополе сутки не будет воды - где еще отключения по Крыму
Лента новостейМолния