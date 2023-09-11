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Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные
Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные
Более 70 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T15:27
2023-09-11T15:27
2023-09-11T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Более 70 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В понедельник транспортный переход работает в штатном режиме, в первой половине дня очередей с обеих сторон моста не было. Сейчас по нему разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста: данные на утро понедельникаХуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее времяТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличилась до 75 автомобилей