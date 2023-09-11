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Обстановка у Крымского моста: данные на вечер понедельника - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Обстановка у Крымского моста: данные на вечер понедельника
Обстановка у Крымского моста: данные на вечер понедельника - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Обстановка у Крымского моста: данные на вечер понедельника
К вечеру понедельника очередей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T19:07
2023-09-11T19:09
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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керчь
тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. К вечеру понедельника очередей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В понедельник транспортный переход работает в штатном режиме, в первой половине дня очередей с обеих сторон моста не было. Днем со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, а вот со стороны Керчи проезда ожидали 75 транспортных средств.Сейчас по нему разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Крымском мосту растет: свежие данныеОбстановка у Крымского моста: данные на утро понедельникаКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, общество
Обстановка у Крымского моста: данные на вечер понедельника

Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани свободен

19:07 11.09.2023 (обновлено: 19:09 11.09.2023)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. К вечеру понедельника очередей к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 19:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - уточняется в сообщении.
В понедельник транспортный переход работает в штатном режиме, в первой половине дня очередей с обеих сторон моста не было. Днем со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, а вот со стороны Керчи проезда ожидали 75 транспортных средств.
Сейчас по нему разрешен проезд только легковым машинам. В целях безопасности все автомобили и их пассажиры проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.
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