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Зиц-министр обороны и похмельный чизбургер Кулебы: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Зиц-министр обороны и похмельный чизбургер Кулебы: что там у соседей?
Зиц-министр обороны и похмельный чизбургер Кулебы: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Зиц-министр обороны и похмельный чизбургер Кулебы: что там у соседей?
РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T22:07
2023-09-10T22:16
владимир зеленский (президент украины)
мнения
рустем умеров
дмитрий кулеба
энтони блинкен
матеуш моравецкий
сша
политика
польша
украина
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Назначение нового министра обороны Украины, фаст-фудные откровения главного украинского дипломата и судебно-зерновые инициативы Владимира Зеленского – в нашем обзоре.Министр и пустотаНа этой неделе Министерство обороны Украины обзавелось новым начальником. Предыдущий министр – Алексей Резников, чей антирейтинг среди военнослужащих вплотную приблизился к ста процентам, был спроважен (со словами "скоро все там будем") послом в Великобританию. На его же место нашли нового зиц-председателя (потому как все ключевые вопросы по ВСУ решаются в Офисе президента Украины и Белом доме) – Рустема Умерова.По факту – это классический "эффективный менеджер", к деятельности которого на предыдущих работах есть много вопросов у правоохранителей. В том числе и на последней должности – руководителя Фонда госимущества Украины. Откуда он ушел, вогнав в еще больший кризис и без того дышащую на ладан компанию "Центрэнерго", отвечающую за отопительный сезон в соседней стране. Впрочем, это – частности, на которые просто закрыли глаза: депутаты Верховной Рады Украины практически единогласно проголосовали за данную кандидатуру.Вместе с тем отдадим должное талантам режиссеров сего кадрового действа, а именно – делать яркие инфоповоды. Ведь с каким символизмом и пафосом обыгрывался тот факт, что новый глава Минобороны – крымский татарин. Мол, он то уж точно не отступится от планов "освободить" Крымский полуостров (который все еще вызывает фантомные боли у части украинского общества). Ну, а раз есть запрос – вот вам и предложение. И даром, что это предложение едва ли изменит ход текущих событий, главное – пиар-эффект здесь и сейчас.Блинкен-стимуляторНо если назначение Умерова – история про процесс, то визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена – все-таки больше про результат. В том смысле, что главный американский дипломат прилетал встряхнуть и привести в чувство украинскую властную вертикаль.Экстренный визит, надо полагать, был призван ответить на вопрос: на какие все-таки успехи украинских военных все же можно рассчитывать в этом году, с учетом жесткого цейтнота (порядка трех недель) до ухудшения погоды на полях сражений. Потому как текущие достижения, по мнению звездно-полосатых, изначальным ожиданиям никак не соответствуют. Ну, а если вдруг президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на безлимитную финансовую и военную помощь, то он глубоко заблуждается. И уж тем более такая поддержка исключает укрепление личных позиций Владимира Александровича. Он будет оставаться в должности ровно до тех пор, пока еще в состоянии собирать по всем закоулкам Украины людей, которые душу и тело положат за американские интересы.Судя по приливу энтузиазма и охотничьего азарта у украинских военкомов, а также по озвучиванию намерений призывать в ВСУ женщин, посыл госсекретаря был услышан. Но оптимизма относительно результативности киевских управленцев у него вряд ли прибавилось. Скорее наоборот: рассеялись последние иллюзии. А помог в этом визави Блинкена – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Есть у Белого дома фишка: проводить полунеформальное общение с большими руководителями других стран в ресторанах полезного питания "Макдональдс". И для переговорного дела хорошо, и лишний раз напомнить о своих ценностях (синонимом и проводником которых, собственно, "Мак" и является) – завсегда важно. Но вот в Киеве и с этим не сложилось. Ожидалось, что министр отдаст должное всемирно известному фаст-фуду. Мол, запах кухни, который надолго впитывает здесь одежда – это дуновения ветра свободы и перемен. Ну, или что-то в этом ключе. Однако Кулеба, к горькому удивлению Блинкена, завел речь о безнадежно низменном: "Когда я был студентом, лучшей едой с будунища был Макдональдс". Кушайте, господин госсекретарь, не обляпайтесь.Зерна гневаНу, а чтобы поддержать специфическое реноме Украины на дипломатическом треке, свое веское слово сказал и лично Владимир Зеленский. В частности, он подтвердил готовность судиться со всеми европейскими странами, которые запретили ввозить украинское зерно на свою территорию. Более того, в случае с Польшей он пошел еще дальше: запретил украинским дипломатам и чиновникам какое-либо общение и взаимодействие с коллегами. До тех пор, пока в Варшаве говорят "стоп" украинской пшенице и прочим злаковым. И говорить так будут как минимум до середины октября, до выборов в сейм Польши.Так уж сложилось (и Владимир Александрович с этим ничего не поделает), что польские фермеры – базовый электорат партии власти. И этому электорату совершенно не нравится, когда дешевое украинское зерно, попадая в Польшу, сбивает ценник на их собственную продукцию. Соответственно, команде премьер-министра Матеуша Моравецкого нужно проявлять чудеса эквилибристики. Разрываясь между стремлениями как можно больше насолить России, усилить влияние на Украине и при этом не лишиться власти из-за того, что у глубинного польского народа вновь начали расти антиукраинские настроения. Тогда как заявления Зеленского подобные настроения только подпитывают.С учетом того, что на Польшу замыкаются ключевые цепочки поставки вооружения Киеву, очередной спазм эмоциональной дипломатии президента Украины рискует спровоцировать опасные прецеденты. Логистика – штука тонкая и всегда может где-то порваться, особенно если этого очень захотеть. Так что продолжайте, Владимир Александрович, покажите, где ляхи зимуют.Ну, а мы тоже продолжим вместе с вами с наблюдать за удивительным и загадочным миром украинской внешней и внутренней политики.Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего министром обороны Украины назначили крымского татарина – мнениеНе мешайте людям воровать: эксперт о законе Зеленского по делению КрымаПутин обозначил главных врагов России на Украине
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Сергей Таврин
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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владимир зеленский (президент украины), мнения, рустем умеров, дмитрий кулеба, энтони блинкен, матеуш моравецкий, сша, политика, польша, украина, минобороны украины
Зиц-министр обороны и похмельный чизбургер Кулебы: что там у соседей?

Люди, события и тенденции на Украине, которые нас удивили на этой неделе

22:07 10.09.2023 (обновлено: 22:16 10.09.2023)
 
© ANDRII NESTERENKOНазначенный президентом Украины министром обороны Рустем Умеров
Назначенный президентом Украины министром обороны Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
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Сергей Таврин
автор
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Назначение нового министра обороны Украины, фаст-фудные откровения главного украинского дипломата и судебно-зерновые инициативы Владимира Зеленского – в нашем обзоре.

Министр и пустота

На этой неделе Министерство обороны Украины обзавелось новым начальником. Предыдущий министр – Алексей Резников, чей антирейтинг среди военнослужащих вплотную приблизился к ста процентам, был спроважен (со словами "скоро все там будем") послом в Великобританию. На его же место нашли нового зиц-председателя (потому как все ключевые вопросы по ВСУ решаются в Офисе президента Украины и Белом доме) – Рустема Умерова.
По факту – это классический "эффективный менеджер", к деятельности которого на предыдущих работах есть много вопросов у правоохранителей. В том числе и на последней должности – руководителя Фонда госимущества Украины. Откуда он ушел, вогнав в еще больший кризис и без того дышащую на ладан компанию "Центрэнерго", отвечающую за отопительный сезон в соседней стране. Впрочем, это – частности, на которые просто закрыли глаза: депутаты Верховной Рады Украины практически единогласно проголосовали за данную кандидатуру.
Рустем Умеров. Архивное фото
5 сентября, 16:36
В Крыму раскрыли замысел США в назначении Умерова министром обороны
Вместе с тем отдадим должное талантам режиссеров сего кадрового действа, а именно – делать яркие инфоповоды. Ведь с каким символизмом и пафосом обыгрывался тот факт, что новый глава Минобороны – крымский татарин. Мол, он то уж точно не отступится от планов "освободить" Крымский полуостров (который все еще вызывает фантомные боли у части украинского общества). Ну, а раз есть запрос – вот вам и предложение. И даром, что это предложение едва ли изменит ход текущих событий, главное – пиар-эффект здесь и сейчас.

Блинкен-стимулятор

Но если назначение Умерова – история про процесс, то визит на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена – все-таки больше про результат. В том смысле, что главный американский дипломат прилетал встряхнуть и привести в чувство украинскую властную вертикаль.
Экстренный визит, надо полагать, был призван ответить на вопрос: на какие все-таки успехи украинских военных все же можно рассчитывать в этом году, с учетом жесткого цейтнота (порядка трех недель) до ухудшения погоды на полях сражений. Потому как текущие достижения, по мнению звездно-полосатых, изначальным ожиданиям никак не соответствуют. Ну, а если вдруг президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на безлимитную финансовую и военную помощь, то он глубоко заблуждается. И уж тем более такая поддержка исключает укрепление личных позиций Владимира Александровича. Он будет оставаться в должности ровно до тех пор, пока еще в состоянии собирать по всем закоулкам Украины людей, которые душу и тело положат за американские интересы.
© BRENDAN SMIALOWSKIПрезидент Украины Владимир Зеленский (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен
© BRENDAN SMIALOWSKI
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и госсекретарь США Энтони Блинкен
Судя по приливу энтузиазма и охотничьего азарта у украинских военкомов, а также по озвучиванию намерений призывать в ВСУ женщин, посыл госсекретаря был услышан. Но оптимизма относительно результативности киевских управленцев у него вряд ли прибавилось. Скорее наоборот: рассеялись последние иллюзии. А помог в этом визави Блинкена – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Есть у Белого дома фишка: проводить полунеформальное общение с большими руководителями других стран в ресторанах полезного питания "Макдональдс". И для переговорного дела хорошо, и лишний раз напомнить о своих ценностях (синонимом и проводником которых, собственно, "Мак" и является) – завсегда важно. Но вот в Киеве и с этим не сложилось. Ожидалось, что министр отдаст должное всемирно известному фаст-фуду. Мол, запах кухни, который надолго впитывает здесь одежда – это дуновения ветра свободы и перемен. Ну, или что-то в этом ключе. Однако Кулеба, к горькому удивлению Блинкена, завел речь о безнадежно низменном: "Когда я был студентом, лучшей едой с будунища был Макдональдс". Кушайте, господин госсекретарь, не обляпайтесь.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
6 сентября, 13:15Радио "Спутник в Крыму"
С какой целью Блинкен прилетел на Украину – политолог

Зерна гнева

Ну, а чтобы поддержать специфическое реноме Украины на дипломатическом треке, свое веское слово сказал и лично Владимир Зеленский. В частности, он подтвердил готовность судиться со всеми европейскими странами, которые запретили ввозить украинское зерно на свою территорию. Более того, в случае с Польшей он пошел еще дальше: запретил украинским дипломатам и чиновникам какое-либо общение и взаимодействие с коллегами. До тех пор, пока в Варшаве говорят "стоп" украинской пшенице и прочим злаковым. И говорить так будут как минимум до середины октября, до выборов в сейм Польши.
Так уж сложилось (и Владимир Александрович с этим ничего не поделает), что польские фермеры – базовый электорат партии власти. И этому электорату совершенно не нравится, когда дешевое украинское зерно, попадая в Польшу, сбивает ценник на их собственную продукцию. Соответственно, команде премьер-министра Матеуша Моравецкого нужно проявлять чудеса эквилибристики. Разрываясь между стремлениями как можно больше насолить России, усилить влияние на Украине и при этом не лишиться власти из-за того, что у глубинного польского народа вновь начали расти антиукраинские настроения. Тогда как заявления Зеленского подобные настроения только подпитывают.
С учетом того, что на Польшу замыкаются ключевые цепочки поставки вооружения Киеву, очередной спазм эмоциональной дипломатии президента Украины рискует спровоцировать опасные прецеденты. Логистика – штука тонкая и всегда может где-то порваться, особенно если этого очень захотеть. Так что продолжайте, Владимир Александрович, покажите, где ляхи зимуют.
Ну, а мы тоже продолжим вместе с вами с наблюдать за удивительным и загадочным миром украинской внешней и внутренней политики.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
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Владимир Зеленский (президент Украины)МненияРустем УмеровДмитрий КулебаЭнтони БлинкенМатеуш МоравецкийСШАПолитикаПольшаУкраинаМинобороны Украины
 
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22:07Зиц-министр обороны и похмельный чизбургер Кулебы: что там у соседей?
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20:46В Херсонской области подвели итоги выборов в областную Думу
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