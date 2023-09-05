https://crimea.ria.ru/20230905/putin-oboznachil-glavnykh-vragov-rossii-na-ukraine-1131186399.html

Путин обозначил главных врагов России на Украине

Путин обозначил главных врагов России на Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Путин обозначил главных врагов России на Украине

Россия борется не с украинским народом, а с современными последователями нацистов и бандеровцев, которые во времена Великой Отечественной войны совершали... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T17:45

2023-09-05T17:45

2023-09-05T17:45

владимир путин (политик)

россия

новости

украина

нацизм

неонацизм

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен -РИА Новости Крым. Россия борется не с украинским народом, а с современными последователями нацистов и бандеровцев, которые во времена Великой Отечественной войны совершали кровавые преступления и которых теперь героизирует киевский режим. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".Он подчеркнул, что сегодня киевский режим героизирует военных преступников, а многие граждане Украины не знают подлинной истории. При этом задача России - сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать героизации нацизма."Когда смотришь реальные архивные документы - кровь в жилах стынет. Это нужно показывать, кого сегодняшние украинские власти героизируют: убийц, кровавых нелюдей. Я не уверен, что на Украине все люди знают, о чем идет речь, но хотя бы отсюда давайте показывать. Все это есть в архивных документах: приказы отчеты об исполнении этих приказов, имена палачей. Надо поднимать и показывать, чтобы не было недопонимания с кем мы боремся. Чтобы было понятно, какие цели мы преследуем, и кто является нашим противником: не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши", - констатировал глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяевРеально ли "вылечить от нацизма" население Украины – экспертыПутин назвал Зеленского позором еврейского народа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, украина, нацизм, неонацизм, великая отечественная война