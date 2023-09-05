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Путин обозначил главных врагов России на Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Путин обозначил главных врагов России на Украине
Путин обозначил главных врагов России на Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Путин обозначил главных врагов России на Украине
Россия борется не с украинским народом, а с современными последователями нацистов и бандеровцев, которые во времена Великой Отечественной войны совершали... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T17:45
2023-09-05T17:45
владимир путин (политик)
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новости
украина
нацизм
неонацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен -РИА Новости Крым. Россия борется не с украинским народом, а с современными последователями нацистов и бандеровцев, которые во времена Великой Отечественной войны совершали кровавые преступления и которых теперь героизирует киевский режим. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".Он подчеркнул, что сегодня киевский режим героизирует военных преступников, а многие граждане Украины не знают подлинной истории. При этом задача России - сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать героизации нацизма."Когда смотришь реальные архивные документы - кровь в жилах стынет. Это нужно показывать, кого сегодняшние украинские власти героизируют: убийц, кровавых нелюдей. Я не уверен, что на Украине все люди знают, о чем идет речь, но хотя бы отсюда давайте показывать. Все это есть в архивных документах: приказы отчеты об исполнении этих приказов, имена палачей. Надо поднимать и показывать, чтобы не было недопонимания с кем мы боремся. Чтобы было понятно, какие цели мы преследуем, и кто является нашим противником: не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши", - констатировал глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Ошибаются все: Путин предрек судьбу украинских нацистов и их хозяевРеально ли "вылечить от нацизма" население Украины – экспертыПутин назвал Зеленского позором еврейского народа
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владимир путин (политик), россия, новости, украина, нацизм, неонацизм, великая отечественная война
Путин обозначил главных врагов России на Украине

Путин: Россия борется с последователями нацистов и бандеровцев

17:45 05.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета "Победа"
Президент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета Победа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен -РИА Новости Крым. Россия борется не с украинским народом, а с современными последователями нацистов и бандеровцев, которые во времена Великой Отечественной войны совершали кровавые преступления и которых теперь героизирует киевский режим. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

"Нацистами и коллаборационистами на Украине было уничтожено 1,5 млн человек: женщины, старики, дети. Если всего за Холокост было уничтожено 6,5 млн, то это четверть - 25% жертв. Это делали не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты: бандеровцы давали прямые указания. Даже войска СС не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях, они передали это все в руки местных националистов и антисемитов. Это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню", - напомнил президент.

Он подчеркнул, что сегодня киевский режим героизирует военных преступников, а многие граждане Украины не знают подлинной истории. При этом задача России - сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать героизации нацизма.
"Когда смотришь реальные архивные документы - кровь в жилах стынет. Это нужно показывать, кого сегодняшние украинские власти героизируют: убийц, кровавых нелюдей. Я не уверен, что на Украине все люди знают, о чем идет речь, но хотя бы отсюда давайте показывать. Все это есть в архивных документах: приказы отчеты об исполнении этих приказов, имена палачей. Надо поднимать и показывать, чтобы не было недопонимания с кем мы боремся. Чтобы было понятно, какие цели мы преследуем, и кто является нашим противником: не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши", - констатировал глава государства.
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