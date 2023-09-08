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Журналист Геворкян и блогер Бадалян освобождены в Армении - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Журналист Геворкян и блогер Бадалян освобождены в Армении
Журналист Геворкян и блогер Бадалян освобождены в Армении - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Журналист Геворкян и блогер Бадалян освобождены в Армении
В Армении освободили ранее задержанных накануне силовиками обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна. Об этом... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T22:39
2023-09-08T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Армении освободили ранее задержанных накануне силовиками обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна. Об этом сообщается на официальном сайте СК страны.О задержании в городе Горис на юге Армении обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна стало известно 7 сентября. В армянском Следкоме сообщили, что они задержаны в числе семи человек в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконный оборот огнестрельного оружия, совершенный группой лиц". Дело завела Службf нацбезопасности Армении, после чего передала материалы в СК.Адвокат Геворкяна Лиана Григорян заявила, что задержанный обозреватель непричастен к инициированному уголовному делу.Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что задержание Бадаляна и Геворкяна является провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума, осуществленная теми, "кто спит и видит, как испортить отношения двух стран".Известный в Армении пророссийский блогер Микаэл Бадалян неоднократно критиковал власти страны за антироссийскую позицию. Журналист Ашот Геворкян на момент задержания готовил радиоматериалы для авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах. Его программы отличались остротой и критическими оценками действительности, сложившейся после войны 2020 года.Ранее, в декабре 2022 года, в Латвии был задержан приехавший в страну по семейным обстоятельствам шеф-редактор Sputnik Литва (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Марат Касем. 5 января суд Риги заключил его под стражу, после чего Касема перевели в городскую Центральную тюрьму. Его адвокат сообщала, что журналисту инкриминируют две статьи: о шпионаже и нарушении антироссийских экономических санкций и ему грозит до 20 лет лишения свободы. В феврале адвокат сообщил, что Касем подвергается в тюрьме пыткам. Позже его перевели в корпус к осужденным, потом поместили в одиночную камеру. В конце апреля Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. В конце июля он покинул Латвию.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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7 495 645-6601
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новости, ашот геворкян, микаэл бадалян, российско-армянский медиафорум, армения, sputnik, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Журналист Геворкян и блогер Бадалян освобождены в Армении

В Армении освободили обозревателя Sputnik Геворкяна и пророссийского блогера Бадаляна

22:39 08.09.2023
 
© SputnikАшот Геворкян
Ашот Геворкян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Армении освободили ранее задержанных накануне силовиками обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна. Об этом сообщается на официальном сайте СК страны.

"Задержанные А. Г. (Ашот Геворкян), М. Б. (Микаэл Бадалян) и Н. К. решением следственного органа освобождены из-под стражи", – говорится в сообщении армянского Следкома.

О задержании в городе Горис на юге Армении обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и пророссийского блогера Микаэла Бадаляна стало известно 7 сентября.
В армянском Следкоме сообщили, что они задержаны в числе семи человек в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Незаконный оборот огнестрельного оружия, совершенный группой лиц". Дело завела Службf нацбезопасности Армении, после чего передала материалы в СК.
Адвокат Геворкяна Лиана Григорян заявила, что задержанный обозреватель непричастен к инициированному уголовному делу.
Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что задержание Бадаляна и Геворкяна является провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума, осуществленная теми, "кто спит и видит, как испортить отношения двух стран".

"В это Западом вложены очень большие деньги. Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались. Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом "свобода слова – абсолютное право каждого", будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации", – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Известный в Армении пророссийский блогер Микаэл Бадалян неоднократно критиковал власти страны за антироссийскую позицию. Журналист Ашот Геворкян на момент задержания готовил радиоматериалы для авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах. Его программы отличались остротой и критическими оценками действительности, сложившейся после войны 2020 года.
Ранее, в декабре 2022 года, в Латвии был задержан приехавший в страну по семейным обстоятельствам шеф-редактор Sputnik Литва (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Марат Касем. 5 января суд Риги заключил его под стражу, после чего Касема перевели в городскую Центральную тюрьму. Его адвокат сообщала, что журналисту инкриминируют две статьи: о шпионаже и нарушении антироссийских экономических санкций и ему грозит до 20 лет лишения свободы. В феврале адвокат сообщил, что Касем подвергается в тюрьме пыткам. Позже его перевели в корпус к осужденным, потом поместили в одиночную камеру.
В конце апреля Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. В конце июля он покинул Латвию.
 
НовостиАшот ГеворкянМикаэл БадалянРоссийско-армянский медиафорумАрменияSputnikВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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