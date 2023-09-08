https://crimea.ria.ru/20230908/advokat-gevorkyana-zayavila-o-ego-neprichastnosti-k-ugolovnomu-delu-1131249281.html

Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу

Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу

Задержанный на 72 часа в Армении обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян непричастен к возбужденному уголовному делу, сообщила его адвокат Лиана Григорян. РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T08:15

2023-09-08T08:15

2023-09-08T09:57

ашот геворкян

микаэл бадалян

марат касем

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российско-армянский медиафорум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Задержанный на 72 часа в Армении обозреватель Sputnik Армения Ашот Геворкян непричастен к возбужденному уголовному делу, сообщила его адвокат Лиана Григорян.Адвокат напомнила, что Геворкян, как и блогер Мика Бадалян, задержаны на 72 часа - срок, предусмотренный законом.Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали в четверг в городе Горис на юге Армении.По данным Sputnik Армения, сейчас задержанные находятся в республиканском следственном комитете.Как уточнили в агентстве, Ашот Геворкян отправился в Сюник для подготовки радио-материалов в рамках своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах. Его программы отличались остротой суждения и критическими оценками действительности, сложившейся после войны 2020 года.Микаэл Бадалян – известный в Армении пророссийский блогер. Он неоднократно критиковал власти страны за антироссийскую позицию.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что задержание Бадаляна и Геворкяна является провокацией в связи с проведением в Ереване Первого российско-армянского медиафорума. Уголовное дело Марата КасемаВ январе этого года служба государственной безопасности Латвии задержала Марата Касема – шеф-редактора портала Sputnik Литва, профильного подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Местный суд арестовал Касема и поместил в Рижскую центральную тюрьму. Первоначально сообщалось, что в деле Касема речь идет о двух статьях – нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. Однако позднее стало известно, что Марат Касем является подозреваемым в деле по одной статье – о нарушении санкций Евросоюза. Подозрений в шпионаже предъявлено не было.30 января Марата Касема перевели в холодную одиночную камеру с насекомыми и антисанитарными условиями. На этом фоне у журналиста обострилась аллергия и другие хронические заболевания, начали отказывать пальцы на ногах.По словам адвоката, следствие подвергло журналиста такому давлению, чтобы добиться признательных показаний.Дело Марата Касема вызвало широкий общественный резонанс. После ареста в Москве прошла акция в поддержку Касема. У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста и взывали к свободе слова. Киселев отметил, что все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия.Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.В апреле Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. 26 июля он покинул Латвию, опасаясь возобновления уголовного преследования.

https://crimea.ria.ru/20230907/v-armenii-zaderzhany-bloger-badalyan-i-obozrevatel-sputnik-gevorkyan-1131242320.html

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ашот геворкян, микаэл бадалян, марат касем , армения, sputnik, новости, российско-армянский медиафорум