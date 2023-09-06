https://crimea.ria.ru/20230906/nachinat-nado-s-sebya-deputatov-gosdumy-peresadyat-na-rossiyskie-avto-1131196154.html

"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто

"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто - РИА Новости Крым, 06.09.2023

"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто

Иностранные автомобили депутатов Государственной Думы постепенно заменят на отечественные. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T09:08

2023-09-06T09:08

2023-09-06T09:15

россия

государственная дума рф

вячеслав володин

автомобиль

транспорт

новости

отечественные автомобили для чиновников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Иностранные автомобили депутатов Государственной Думы постепенно заменят на отечественные. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.По его словам, каждый депутат по закону для осуществления своих полномочий обеспечивается автомобилем, который ежегодно арендуется органом исполнительной власти субъекта РФ. Средства для этого регионам перечисляет Государственная Дума. Володин обсудил с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране.По мнению Володина, это, во-первых, поможет развитию отечественного автопрома, а во-вторых – позволит сохранить бюджетные средства в России.Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею руководства "АвтоВАЗа" отрегулировать законодательство и "пересадить" чиновников исключительно на отечественные автомобили. Согласно исследованию, проведенному сервисом Superjob, большинство жителей России поддержали инициативу: за это высказалось 77% участников, преимущественно респонденты в возрасте 45 лет. 11% были против, а 12% затруднились с ответом.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - экспертПутин пересаживает чиновников на российские авто: что выбирают депутаты"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230809/glavgosekspertiza-sevastopolya-khotela-kupit-citron-za-12-mln-rubley-1130618430.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, вячеслав володин, автомобиль, транспорт, новости, отечественные автомобили для чиновников