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"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто
"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто - РИА Новости Крым, 06.09.2023
"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто
Иностранные автомобили депутатов Государственной Думы постепенно заменят на отечественные. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T09:08
2023-09-06T09:15
россия
государственная дума рф
вячеслав володин
автомобиль
транспорт
новости
отечественные автомобили для чиновников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Иностранные автомобили депутатов Государственной Думы постепенно заменят на отечественные. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.По его словам, каждый депутат по закону для осуществления своих полномочий обеспечивается автомобилем, который ежегодно арендуется органом исполнительной власти субъекта РФ. Средства для этого регионам перечисляет Государственная Дума. Володин обсудил с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране.По мнению Володина, это, во-первых, поможет развитию отечественного автопрома, а во-вторых – позволит сохранить бюджетные средства в России.Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею руководства "АвтоВАЗа" отрегулировать законодательство и "пересадить" чиновников исключительно на отечественные автомобили. Согласно исследованию, проведенному сервисом Superjob, большинство жителей России поддержали инициативу: за это высказалось 77% участников, преимущественно респонденты в возрасте 45 лет. 11% были против, а 12% затруднились с ответом.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - экспертПутин пересаживает чиновников на российские авто: что выбирают депутаты"Москвич" выпустит 50 тысяч машин в 2023 году
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россия, государственная дума рф, вячеслав володин, автомобиль, транспорт, новости, отечественные автомобили для чиновников
"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто

Володин пообещал пересадить депутатов Госдумы на отечественные авто

09:08 06.09.2023 (обновлено: 09:15 06.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭмблема АЗЛК "Москвич"
Эмблема АЗЛК Москвич - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Иностранные автомобили депутатов Государственной Думы постепенно заменят на отечественные. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, каждый депутат по закону для осуществления своих полномочий обеспечивается автомобилем, который ежегодно арендуется органом исполнительной власти субъекта РФ. Средства для этого регионам перечисляет Государственная Дума. Володин обсудил с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране.
"Все поддержали такое решение. Планируем вынести этот вопрос на ближайшее заседание Совета Госдумы, которое состоится 18 сентября. Кроме того, обсудили с Управлением делами президента вопрос обеспечения Государственной Думы служебным автотранспортом в Москве. Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки. Лидеры политических фракций поддержали и это решение. К его реализации мы уже приступили. Начинать надо с себя", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, это, во-первых, поможет развитию отечественного автопрома, а во-вторых – позволит сохранить бюджетные средства в России.
Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею руководства "АвтоВАЗа" отрегулировать законодательство и "пересадить" чиновников исключительно на отечественные автомобили. Согласно исследованию, проведенному сервисом Superjob, большинство жителей России поддержали инициативу: за это высказалось 77% участников, преимущественно респонденты в возрасте 45 лет. 11% были против, а 12% затруднились с ответом.
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РоссияГосударственная Дума РФВячеслав ВолодинАвтомобильТранспортНовостиОтечественные автомобили для чиновников
 
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