"Начинать надо с себя": депутатов Госдумы пересадят на российские авто
Володин пообещал пересадить депутатов Госдумы на отечественные авто
09:08 06.09.2023 (обновлено: 09:15 06.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Иностранные автомобили депутатов Государственной Думы постепенно заменят на отечественные. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, каждый депутат по закону для осуществления своих полномочий обеспечивается автомобилем, который ежегодно арендуется органом исполнительной власти субъекта РФ. Средства для этого регионам перечисляет Государственная Дума. Володин обсудил с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране.
"Все поддержали такое решение. Планируем вынести этот вопрос на ближайшее заседание Совета Госдумы, которое состоится 18 сентября. Кроме того, обсудили с Управлением делами президента вопрос обеспечения Государственной Думы служебным автотранспортом в Москве. Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки. Лидеры политических фракций поддержали и это решение. К его реализации мы уже приступили. Начинать надо с себя", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, это, во-первых, поможет развитию отечественного автопрома, а во-вторых – позволит сохранить бюджетные средства в России.
Президент РФ Владимир Путин ранее поддержал идею руководства "АвтоВАЗа" отрегулировать законодательство и "пересадить" чиновников исключительно на отечественные автомобили. Согласно исследованию, проведенному сервисом Superjob, большинство жителей России поддержали инициативу: за это высказалось 77% участников, преимущественно респонденты в возрасте 45 лет. 11% были против, а 12% затруднились с ответом.
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