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Как работает Керченская паромная переправа: данные на утро среды
Как работает Керченская паромная переправа: данные на утро среды - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Как работает Керченская паромная переправа: данные на утро среды
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Керченском проливе из-за ветра до 15 м/с и волнения моря. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-06T09:34
2023-09-06T09:34
2023-09-06T09:34
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"Сохраняется штормовое предупреждение в связи с ветром 12-15 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, 6 сентября без осадков, видимость хорошая, высота волн 50-100 см. Температура воздуха +24…26 градусов, температура воды в море +24…25", - говорится в сообщении.За минувшие сутки паромы выполнили девять рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 322 588 пассажиров и 187 899 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 5 605 рейсов.В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы РФ, легковые авто – через Крымский мост. По состоянию на утро среды транспортный переход работает штатно, очередей с обеих сторон моста нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: данные на утро средыТак когда-то поддержали нас: крымчане осваивают Азовский путьВы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Как работает Керченская паромная переправа: данные на утро среды
Штормовое предупреждение действует в Керченском проливе из-за ветра 15 м/с
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Керченском проливе из-за ветра до 15 м/с и волнения моря. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.