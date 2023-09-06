https://crimea.ria.ru/20230906/obstanovka-na-krymskom-mostu-dannye-na-utro-sredy-1131194673.html
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды
Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T07:01
2023-09-06T07:01
2023-09-06T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Вечером во вторник транспортный переход временно закрывали в целях безопасности.Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
https://crimea.ria.ru/20230828/v-krymu-obnovlyayut-dorogu-tavrida--zavetnoe-1130999976.html
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань, общество
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды
Проезд по Крымскому мосту свободен, очередей нет
07:01 06.09.2023 (обновлено: 07:02 06.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 7.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Вечером во вторник транспортный переход временно закрывали
в целях безопасности.
Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.
Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.