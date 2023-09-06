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Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды
Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T07:01
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Вечером во вторник транспортный переход временно закрывали в целях безопасности.Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, тамань, общество
Обстановка на Крымском мосту: данные на утро среды

Проезд по Крымскому мосту свободен, очередей нет

07:01 06.09.2023 (обновлено: 07:02 06.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Проезд на Крымский мост со стороны Краснодарского края и Керчи свободен, очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 7.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Вечером во вторник транспортный переход временно закрывали в целях безопасности.
Транспорт, следующий через Крымский мост, и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
В настоящее время по мостовому переходу проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.
Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
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