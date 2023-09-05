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Заторы парализовали Симферополь - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Заторы парализовали Симферополь
Заторы парализовали Симферополь - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Заторы парализовали Симферополь
Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя во вторник утром. Онлайн -сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T08:40
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ситуация на дорогах крыма
симферополь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя во вторник утром. Онлайн -сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов. Также "стоят" улицы Гагарина, Лермонтова, Калинина, Объездная, Евпаторийское шоссе. Здесь дороги "горят" красным цветом.Ранее начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что количество общественного транспорта в Симферополе увеличат к 1 сентября, на маршруты дополнительно выйдут резервные транспортные средства перевозчиков.Читайте также на РИА Новости Крым:От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованияхВ Крыму ремонтируют важный автомобильный мост
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симферополь, транспорт, новости крыма, пробки в симферополе, крым, общество
Заторы парализовали Симферополь

Дороги Симферополя во вторник утром сковали 7-балльные пробки

08:40 05.09.2023 (обновлено: 08:44 05.09.2023)
 
© Скриншот с сервиса Яндекс.ПробкиПробки в Симферополе 5 сентября
Пробки в Симферополе 5 сентября
© Скриншот с сервиса Яндекс.Пробки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя во вторник утром. Онлайн -сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов.
Так, пробки зафиксированы на проспектах Кирова и Победы, улицах Киевская, Севастопольская, Потемкинская, Ленина, Воровского, Александра Невского, Гоголя. Скорость проезда на этих участках минимальная, ряд участков окрашены бордовым цветом.
Также "стоят" улицы Гагарина, Лермонтова, Калинина, Объездная, Евпаторийское шоссе. Здесь дороги "горят" красным цветом.
Ранее начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что количество общественного транспорта в Симферополе увеличат к 1 сентября, на маршруты дополнительно выйдут резервные транспортные средства перевозчиков.
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