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Заторы парализовали Симферополь
Заторы парализовали Симферополь - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Заторы парализовали Симферополь
Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя во вторник утром. Онлайн -сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T08:40
2023-09-05T08:40
2023-09-05T08:44
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя во вторник утром. Онлайн -сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов. Также "стоят" улицы Гагарина, Лермонтова, Калинина, Объездная, Евпаторийское шоссе. Здесь дороги "горят" красным цветом.Ранее начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что количество общественного транспорта в Симферополе увеличат к 1 сентября, на маршруты дополнительно выйдут резервные транспортные средства перевозчиков.Читайте также на РИА Новости Крым:От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованияхВ Крыму ремонтируют важный автомобильный мост
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симферополь, транспорт, новости крыма, пробки в симферополе, крым, общество
Заторы парализовали Симферополь
Дороги Симферополя во вторник утром сковали 7-балльные пробки
08:40 05.09.2023 (обновлено: 08:44 05.09.2023)