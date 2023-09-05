https://crimea.ria.ru/20230905/zatory-paralizovali-simferopol-1131165278.html

Заторы парализовали Симферополь

Заторы парализовали Симферополь - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Заторы парализовали Симферополь

Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя во вторник утром. Онлайн -сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T08:40

2023-09-05T08:40

2023-09-05T08:44

ситуация на дорогах крыма

симферополь

транспорт

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Автомобильные заторы сковали движение по улицам Симферополя во вторник утром. Онлайн -сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока на 7 баллов. Также "стоят" улицы Гагарина, Лермонтова, Калинина, Объездная, Евпаторийское шоссе. Здесь дороги "горят" красным цветом.Ранее начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Георгий Сухацкий в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что количество общественного транспорта в Симферополе увеличат к 1 сентября, на маршруты дополнительно выйдут резервные транспортные средства перевозчиков.Читайте также на РИА Новости Крым:От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской Переобуваемся к зиме: что надо знать о шинах и новых требованияхВ Крыму ремонтируют важный автомобильный мост

симферополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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