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Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 02.09.2023
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Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину
Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 02.09.2023
Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину
Звуки взрывов, которые будут слышны в субботу жителям Октябрьского и Старого Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T07:43
2023-09-02T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые будут слышны в субботу жителям Октябрьского и Старого Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.И уточнил, что плановая утилизация в поселке Октябрьское будет проходить с 13.00 до 15.00, а в Старом Крыму аналогичные мероприятия проведут с 11.00 до 13.00.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Так, накануне звуки взрывов от утилизации были слышны в Старом Крыму, Керчи и Октябрьском. А 31-го августа взрывоопасные предметы уничтожали в пяти районах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Крыму – названа причинаВ Феодосии в пятницу будут стрелятьЗвуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину
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4.7
96
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Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину

В Крыму будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов

07:43 02.09.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюМЧС России
МЧС России
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые будут слышны в субботу жителям Октябрьского и Старого Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.

И уточнил, что плановая утилизация в поселке Октябрьское будет проходить с 13.00 до 15.00, а в Старом Крыму аналогичные мероприятия проведут с 11.00 до 13.00.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.
Так, накануне звуки взрывов от утилизации были слышны в Старом Крыму, Керчи и Октябрьском. А 31-го августа взрывоопасные предметы уничтожали в пяти районах полуострова.
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