https://crimea.ria.ru/20230902/zvuki-vzryvov-v-krymu-vlasti-obyasnili-prichinu-1131108757.html

Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину

Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Звуки взрывов в Крыму: власти объяснили причину

Звуки взрывов, которые будут слышны в субботу жителям Октябрьского и Старого Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T07:43

2023-09-02T07:43

2023-09-02T07:43

старый крым

новости крыма

олег крючков

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

мчс крыма

крым

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128833754_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_ead9e84d6ed7d46f4a806e7a59c32593.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые будут слышны в субботу жителям Октябрьского и Старого Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.И уточнил, что плановая утилизация в поселке Октябрьское будет проходить с 13.00 до 15.00, а в Старом Крыму аналогичные мероприятия проведут с 11.00 до 13.00.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее.Так, накануне звуки взрывов от утилизации были слышны в Старом Крыму, Керчи и Октябрьском. А 31-го августа взрывоопасные предметы уничтожали в пяти районах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в Крыму – названа причинаВ Феодосии в пятницу будут стрелятьЗвуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину

старый крым

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

старый крым, новости крыма, олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, мчс крыма, крым, гу мчс рф по республике крым