https://crimea.ria.ru/20230901/zvuki-vzryvov-v-tsentre-i-na-vostoke-kryma--vlasti-nazvali-prichinu-1131087214.html

Звуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причину

Звуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Звуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причину

Звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Керчи, Старого Крыма и еще двух населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T08:46

2023-09-01T08:46

2023-09-01T08:46

олег крючков

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Керчи, Старого Крыма и еще двух населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в Керчи и селе Глазовка - с 10.00 до18.00.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Накануне боеприпасы также утилизировали в нескольких населенных пунктах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известноВ Феодосии в пятницу будут стрелятьЗвуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину

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2023

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