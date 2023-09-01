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Звуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Звуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причину
Звуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Звуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причину
Звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Керчи, Старого Крыма и еще двух населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T08:46
2023-09-01T08:46
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
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крым
старый крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Керчи, Старого Крыма и еще двух населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в Керчи и селе Глазовка - с 10.00 до18.00.В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Накануне боеприпасы также утилизировали в нескольких населенных пунктах полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки взрывов в пяти районах Крыма – что известноВ Феодосии в пятницу будут стрелятьЗвуки взрывов под Симферополем – власти объяснили причину
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олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, старый крым, керчь, новости, новости крыма
Звуки взрывов в центре и на востоке Крыма – власти назвали причину

В центре и на востоке Крыма будет громко из-за утилизации взрывоопасных предметов

08:46 01.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат в Керчи.
Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат в Керчи. - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые могут слышать в пятницу жители Керчи, Старого Крыма и еще двух населенных пунктов полуострова, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, плановая утилизация в поселке Октябрьское пройдет с 13.00 до 15.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00, в Керчи и селе Глазовка - с 10.00 до18.00.
В Крыму и Севастополе специалисты практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Накануне боеприпасы также утилизировали в нескольких населенных пунктах полуострова.
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