https://crimea.ria.ru/20230901/iz-sirii-v-rossiyu-mogut-vyvezti-bolshe-detey-blagodarya-dnk-testam-1131101720.html

Из Сирии в Россию могут вывезти больше детей благодаря ДНК-тестам

Из Сирии в Россию могут вывезти больше детей благодаря ДНК-тестам - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Из Сирии в Россию могут вывезти больше детей благодаря ДНК-тестам

Увеличить количество российских детей, которых необходимо вывезти из Сирии к родственникам в России, поможет проведение дополнительных тестов ДНК. Об этом... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T19:32

2023-09-01T19:32

2023-09-01T19:32

сирия

россия

мария львова-белова

севастополь

крым

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Увеличить количество российских детей, которых необходимо вывезти из Сирии к родственникам в России, поможет проведение дополнительных тестов ДНК. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова во время своего визита в Севастополь, ее слова приводит РИА Новости.По словам Львовой-Беловой, сейчас в рамках подготовки к очередному выезду за группой российских детей в Сирию ведутся переговоры об их количестве, которое может быть увеличено благодаря тестированию.Она отметила, что надеется порадовать успешным возвращением еще одной делегации, цель которой – вернуть маленьких российских граждан "в ближайшее время".В июле Львова-Белова сообщала, что планирует вывезти в РФ из Сирии около 200 российских детей, которые находятся там в лагерях беженцев, имея родственников в России. Однако решению вопроса мешают сложности, связанные с ордером Международного уголовного суда (МУС) на ее арест.В марте 2023-го в рамках гуманитарной миссии в Россию из Сирии были возвращены 56 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Ранее в аппарате уполномоченного сообщали, что за 2022 год четырьмя рейсами из Сирии в 2022 году были вывезены 69 российских детей.Международный уголовный суд в Гааге в марте санкционировал арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, предположив, что они несут ответственность за военное преступление, связанное с незаконной депортацией детей из Украины в Россию". Россия не признает юрисдикцию МУС. Комментируя его решение, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вердикты МУС "не имеют никакого значения".Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Владимира Путина и Башара Асада: главные тезисы США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров Джемилев упрекнул Сирию и Афганистан в поддержке российского Крыма

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, россия, мария львова-белова, севастополь, крым, общество, новости