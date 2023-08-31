https://crimea.ria.ru/20230831/rabotaet-dnepr-na-khersonschine-unichtozheny-boeviki-i-tekhnika-vsu-1131065513.html

Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ

Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ

В Херсонской области российская группировка войск "Днепр" за сутки ликвидировала более 20 боевиков ВСУ. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T11:18

2023-08-31T11:18

2023-08-31T11:18

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области российская группировка войск "Днепр" за сутки ликвидировала более 20 боевиков ВСУ. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.В результате атаки ликвидированы 12 боевиков ВСУ, 8 ранены. Из строя выведены 4 единицы автомобильной техники. Кроме того, в этом направлении под удар российских вооруженных сил попала САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. Уничтожены три боевика.В островной зоне ликвидирован минометный расчет. Погибли 4 боевика ВСУ, трое ранены. Также российскими войсками обнаружена позиция одного из украинских подразделений, убиты 4 военных, ранены 5.На Каховском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом. Уничтожены 4 боевика ВСУ, двое ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на ХерсонщинеБойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской областиБойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости