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Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ
Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ
В Херсонской области российская группировка войск "Днепр" за сутки ликвидировала более 20 боевиков ВСУ. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T11:18
2023-08-31T11:18
2023-08-31T11:18
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области российская группировка войск "Днепр" за сутки ликвидировала более 20 боевиков ВСУ. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.В результате атаки ликвидированы 12 боевиков ВСУ, 8 ранены. Из строя выведены 4 единицы автомобильной техники. Кроме того, в этом направлении под удар российских вооруженных сил попала САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. Уничтожены три боевика.В островной зоне ликвидирован минометный расчет. Погибли 4 боевика ВСУ, трое ранены. Также российскими войсками обнаружена позиция одного из украинских подразделений, убиты 4 военных, ранены 5.На Каховском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом. Уничтожены 4 боевика ВСУ, двое ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на ХерсонщинеБойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской областиБойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ
На Херсонщине бойцы "Днепра" разбили места дислокации врага: уничтожены боевики и техника
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области российская группировка войск "Днепр" за сутки ликвидировала более 20 боевиков ВСУ. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.
"По информации командования, соединениями группировки войск "Днепр" в течение суток 30 августа в результате огневого поражения на Херсонском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате атаки ликвидированы 12 боевиков ВСУ, 8 ранены. Из строя выведены 4 единицы автомобильной техники. Кроме того, в этом направлении под удар российских вооруженных сил попала САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. Уничтожены три боевика.
В островной зоне ликвидирован минометный расчет. Погибли 4 боевика ВСУ, трое ранены. Также российскими войсками обнаружена позиция одного из украинских подразделений, убиты 4 военных, ранены 5.
На Каховском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом. Уничтожены 4 боевика ВСУ, двое ранены.
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