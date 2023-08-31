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Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ
Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ
В Херсонской области российская группировка войск "Днепр" за сутки ликвидировала более 20 боевиков ВСУ. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T11:18
2023-08-31T11:18
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области российская группировка войск "Днепр" за сутки ликвидировала более 20 боевиков ВСУ. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.В результате атаки ликвидированы 12 боевиков ВСУ, 8 ранены. Из строя выведены 4 единицы автомобильной техники. Кроме того, в этом направлении под удар российских вооруженных сил попала САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. Уничтожены три боевика.В островной зоне ликвидирован минометный расчет. Погибли 4 боевика ВСУ, трое ранены. Также российскими войсками обнаружена позиция одного из украинских подразделений, убиты 4 военных, ранены 5.На Каховском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом. Уничтожены 4 боевика ВСУ, двое ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на ХерсонщинеБойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской областиБойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении
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группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Работает "Днепр": на Херсонщине уничтожены боевики и техника ВСУ

На Херсонщине бойцы "Днепра" разбили места дислокации врага: уничтожены боевики и техника

11:18 31.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР ведет обстрел ВСУ с окраин Попасной
Артиллерия ЛНР ведет обстрел ВСУ с окраин Попасной - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Херсонской области российская группировка войск "Днепр" за сутки ликвидировала более 20 боевиков ВСУ. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа.
"По информации командования, соединениями группировки войск "Днепр" в течение суток 30 августа в результате огневого поражения на Херсонском направлении уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате атаки ликвидированы 12 боевиков ВСУ, 8 ранены. Из строя выведены 4 единицы автомобильной техники. Кроме того, в этом направлении под удар российских вооруженных сил попала САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. Уничтожены три боевика.
В островной зоне ликвидирован минометный расчет. Погибли 4 боевика ВСУ, трое ранены. Также российскими войсками обнаружена позиция одного из украинских подразделений, убиты 4 военных, ранены 5.
На Каховском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом. Уничтожены 4 боевика ВСУ, двое ранены.
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Группировка войск "Днепр"Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовости
 
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