https://crimea.ria.ru/20230829/glavnye-novosti-kryma-29-avgusta-1131032023.html

Главные новости Крыма: 29 августа

Главные новости Крыма: 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Главные новости Крыма: 29 августа

Пассажиры поездов в Крым буду ездить по новым правилам. На АЗС Крыма периодические перебои с наличием топлива. Бойцы СВО получат участки в Сакском районе... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T23:16

2023-08-29T23:16

2023-08-29T23:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Пассажиры поездов в Крым буду ездить по новым правилам. На АЗС Крыма периодические перебои с наличием топлива. Бойцы СВО получат участки в Сакском районе полуострова. В Севастополе выявлены случаи заболевания детей менингитом. Выйти в школах на торжественные линейки 1 сентября смогут не все классы. Житель Алушты осужден за попытку сжечь собственного сына.О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые правила для пассажиров поездовС 1 сентября вступает в силу приказ Минтранса России, который был подписан в октябре 2022. По нему пассажиры поездов обязаны проходить досмотр, также их пустят в вагон только в чистой одежде. Купив билет на верхнюю полку, будьте готовы есть по расписанию. Пассажиры нижних полок имеют право пускать за стол тех, кто сверху, только в определенные часы. Обо всех новшествах - здесь.Перебои с наличием топлива на АЗС в КрымуПредставители региональных топливных компаний рассказали о причинах периодического исчезновения из продажи на крымских АЗС разного вида топлива. Среди них главной называют логистику: доставка осуществляется через паромную переправу, работа которой ограничена во времени. Кроме того, приоритет на поставку топлива за медучреждениями, оперативными службами и предприятиями ЖКХ.С целью исключить возможные сбои в обеспечении регионов топливом, работает штаб Минэнерго. В его состав входят представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, ОАО "РЖД", Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, автоперевозчиков и независимых участников рынка.Участки для бойцов СВО в Сакском районе165 земельных участков в селе Молочное Сакского района Крыма в ближайшее время передадут в собственность участникам спецоперации. Об этом сообщил замминистра имущественных отношений республики Анатолий Заиченко. От окраины населенного пункта, где сформированы участки, до берега озера Селеного по прямой всего несколько сот метров. Море чуть дальше – за небольшой дамбой. Недалеко находятся жилые дома, магазины.Сезонный менингит в СевастополеВ Севастополе зарегистрировано 150 случаев энтеровирусной инфекции. Около 80% – энтеровирусный менингит. Такие данные приводит завэпидотделом, врач-эпидемиолог центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Литвинюк.По словам специалиста, так называемый серозный менингит энтеровирусной этиологии регистрируется в городе каждый год в летне-осенний период.Чаще всего им болеют дети с 3 до 6 лет и школьники. На сегодняшний день в городе уже закрыты несколько групп в детских садиках, в которых выявлено от двух случаев заражения.Торжественные линейки на 1 сентября не для всехВ целях безопасности в Крыму власти приняли решение разрешить проведение торжественных школьных линеек 1 сентября только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.При этом он добавил, что подход к организации праздника у школ может быт индивидуальным.В аналогичном формате школьные линейки пройдут в Севастополе.Девять лет колонии за попытку сжечь собственного сынаЖителя Алушты суд приговорил к девяти годам колонии за покушение на убийство. Несколько лет назад он вывез свою уже бывшую жену с сыном в село Лучистое. Ребенок находился в салоне машины, в который отец распылил газовый баллончик и поднес огонь. Мальчик успел выбраться из автомобиля, но получил ожоги. В ходе следствия оказалось, что подсудимый регулярно избивал и свою супругу, даже когда она была беременной.

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https://crimea.ria.ru/20230829/neizbezhnaya-katastrofa-politolog-obyasnil-slova-podolyaka-o-kryme-1131011535.html

https://crimea.ria.ru/20230829/chem-budut-otlichatsya-novye-shkolnye-programmy-v-etom-uchebnom-godu-1131026797.html

https://crimea.ria.ru/20230829/6-000-opasnykh-nakhodok-sevastopolskie-sapery-vernulis-iz-donbassa-1131019516.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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