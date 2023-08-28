https://crimea.ria.ru/20230828/kak-vernut-prestizh-professii-voditelya-dalnoboyschika---mnenie-eksperta-1130936463.html
Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта
Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта
Решить задачу с дефицитом водителей-дальнобойщиков в России можно только путем комплексного подхода к вопросу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T08:49
2023-08-28T08:49
2023-08-28T08:49
мнения
олег торош
транспорт
общество
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профессия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Решить задачу с дефицитом водителей-дальнобойщиков в России можно только путем комплексного подхода к вопросу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.Ранее эксперт сообщил, что в стране не хватает порядка полумиллиона водителей. Уже сейчас организация сформировала заявки на 60-70 тысяч сотрудников.Вторая задача, которую необходимо решить – система образования. Она полностью отсутствует в части подготовки квалифицированных водителей-экспедиторов.Кроме того, нужно показать молодежи, которая приходит в профессию, что есть социальный лифт. Но не вертикальный, а горизонтальный. То есть, не нужно пропагандировать, что водитель через пять лет станет начальником гаража, потом колонны, а потом директором транспортной компании, пояснил эксперт.Сервисы поиска работы назвали инженеров, строителей и электриков самыми востребованными специалистами в стране.Ранее в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова завили, что в большинстве регионов страны зафиксирован дефицит кадров. На порталах для поиска работы количество предложений выросло на 61% (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), число резюме увеличилось лишь на 15%.В Крыму, по данным эксперта в области рынка труда Оксаны Волкиной, в первую очередь наблюдается дефицит рабочей силы. Нужны как разнорабочие без требований к квалификации, так и специалисты в своей сфере. Также есть потребность в строителях, сантехниках, каменщиках, бетонщиках, плиточниках.Испытывает кадровый голод и медицина: нужны доктора различных специализаций, медсестры, провизоры.Одна из причин дефицита кадров, по мнению HR-специалиста, - отсутствие пропаганды труда, как это было при СССР, когда наказывали за тунеядство.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математикиНазвана самая востребованная профессияНазваны самые высокооплачиваемые профессии в Крыму
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мнения, олег торош, транспорт, общество, водители, россия, профессия
Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта
Эксперт назвал три шага по возвращению престижа профессии дальнобойщика
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым.
Решить задачу с дефицитом водителей-дальнобойщиков в России можно только путем комплексного подхода к вопросу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.
Ранее эксперт сообщил, что в стране не хватает порядка полумиллиона водителей. Уже сейчас организация сформировала заявки на 60-70 тысяч сотрудников.
"В первую очередь необходимо сформировать внутридорожный сервис. Есть решение в виде федеральной сети придорожного сервиса. Особенно это актуально на востоке страны: там есть участки протяженностью 300-400 км, где нет ни заправок, ни парковок, ни мест отдыха - ничего", – сказал эксперт.
Вторая задача, которую необходимо решить – система образования. Она полностью отсутствует в части подготовки квалифицированных водителей-экспедиторов.
"Сегодня нужен не просто человек, который может рулить, но который умеет крепить груз, заполнять товарно-транспортные накладные, знает, как обращаться с электронными средствами связи, как выстраивать логистику и даже должен быть психологически устойчив во взаимодействии с заказчиками или органами ГИБДД. Вот этого образования нет", – продолжил Торош и добавил, что на базе организации был открыт учебный центр, который позволяет повышать квалификацию и обучать водителей с дальнейшим трудоустройством.
Кроме того, нужно показать молодежи, которая приходит в профессию, что есть социальный лифт. Но не вертикальный, а горизонтальный. То есть, не нужно пропагандировать, что водитель через пять лет станет начальником гаража, потом колонны, а потом директором транспортной компании, пояснил эксперт.
"Нужно показывать, что есть профессиональный рост: сначала он водитель категории С на среднетоннажном транспорте, потом пересаживается на большую машину – 20-тонный грузовик с категорией СЕ – и его зарплата условно возрастает до 150 тысяч рублей. И потом он может пересесть на автовоз, на перевозку опасных грузов, и зарплата будет уже 180-200 тысяч рублей. Демонстрация социального лифта позволит привлекать новые кадры", – заверил Торош.
Сервисы поиска работы назвали
инженеров, строителей и электриков самыми востребованными специалистами в стране.
Ранее в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова завили, что в большинстве регионов страны зафиксирован дефицит кадров. На порталах для поиска работы количество предложений выросло на 61% (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), число резюме увеличилось лишь на 15%.
В Крыму, по данным эксперта в области рынка труда Оксаны Волкиной, в первую очередь наблюдается дефицит рабочей силы
. Нужны как разнорабочие без требований к квалификации, так и специалисты в своей сфере. Также есть потребность в строителях, сантехниках, каменщиках, бетонщиках, плиточниках.
Испытывает кадровый голод и медицина: нужны доктора различных специализаций, медсестры, провизоры.
Одна из причин дефицита кадров, по мнению HR-специалиста, - отсутствие пропаганды труда, как это было при СССР, когда наказывали за тунеядство.
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