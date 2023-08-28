https://crimea.ria.ru/20230828/kak-vernut-prestizh-professii-voditelya-dalnoboyschika---mnenie-eksperta-1130936463.html

Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта

Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Как вернуть престиж профессии водителя-дальнобойщика - мнение эксперта

Решить задачу с дефицитом водителей-дальнобойщиков в России можно только путем комплексного подхода к вопросу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T08:49

2023-08-28T08:49

2023-08-28T08:49

мнения

олег торош

транспорт

общество

водители

радио "спутник в крыму"

россия

профессия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Решить задачу с дефицитом водителей-дальнобойщиков в России можно только путем комплексного подхода к вопросу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общероссийской общественной организации "Водители России" Олег Торош.Ранее эксперт сообщил, что в стране не хватает порядка полумиллиона водителей. Уже сейчас организация сформировала заявки на 60-70 тысяч сотрудников.Вторая задача, которую необходимо решить – система образования. Она полностью отсутствует в части подготовки квалифицированных водителей-экспедиторов.Кроме того, нужно показать молодежи, которая приходит в профессию, что есть социальный лифт. Но не вертикальный, а горизонтальный. То есть, не нужно пропагандировать, что водитель через пять лет станет начальником гаража, потом колонны, а потом директором транспортной компании, пояснил эксперт.Сервисы поиска работы назвали инженеров, строителей и электриков самыми востребованными специалистами в стране.Ранее в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова завили, что в большинстве регионов страны зафиксирован дефицит кадров. На порталах для поиска работы количество предложений выросло на 61% (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года), число резюме увеличилось лишь на 15%.В Крыму, по данным эксперта в области рынка труда Оксаны Волкиной, в первую очередь наблюдается дефицит рабочей силы. Нужны как разнорабочие без требований к квалификации, так и специалисты в своей сфере. Также есть потребность в строителях, сантехниках, каменщиках, бетонщиках, плиточниках.Испытывает кадровый голод и медицина: нужны доктора различных специализаций, медсестры, провизоры.Одна из причин дефицита кадров, по мнению HR-специалиста, - отсутствие пропаганды труда, как это было при СССР, когда наказывали за тунеядство.Читайте также на РИА Новости Крым:В школах Симферополя не хватает учителей русского языка и математикиНазвана самая востребованная профессияНазваны самые высокооплачиваемые профессии в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег торош, транспорт, общество, водители, россия, профессия