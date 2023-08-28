https://crimea.ria.ru/20230828/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-ponedelnik-1130990491.html
Как работает Керченская переправа в понедельник
Как работает Керченская переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Как работает Керченская переправа в понедельник
Керченская паромная переправа в понедельник функционирует в штатном режиме, сообщили в Росморречфлоте.
2023-08-28T09:28
2023-08-28T09:28
2023-08-28T09:29
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транспорт
морской транспорт
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При этом погода благоприятствует судоходству."Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 28 августа ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +29…31 градусов, температура воды в море +26", - говорится в сообщенииЗа минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов. В общей сложности, с 17 июля, когда была возобновлена работы Керченской переправы, паромами перевезено 104 609 пассажиров, 23 910 автомобилей и 3 505 пассажирских автобусов.Всего с начала работы Керченской переправы, с 8 октября прошлого года по 28 августа текущего года, через пролив в обе стороны перевезено 303 229 пассажиров и 183 378 грузовиков. Паромы выполнили 5 482 рейса.Сейчас Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также пассажирских автобусов.Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости.Водители, планируя поездки, могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы. По Крымскому мосту разрешено движение легковушек массой до трех тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регионПутин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до ДонбассаАвтобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Как работает Керченская переправа в понедельник
Керченская паромная переправа 28 августа работает штатно
09:28 28.08.2023 (обновлено: 09:29 28.08.2023)
Керченская паромная переправа в понедельник функционирует в штатном режиме, сообщили в Росморречфлоте.
При этом погода благоприятствует судоходству.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 28 августа ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +29…31 градусов, температура воды в море +26", - говорится в сообщении
За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов. В общей сложности, с 17 июля, когда была возобновлена работы Керченской переправы, паромами перевезено 104 609 пассажиров, 23 910 автомобилей и 3 505 пассажирских автобусов.
Всего с начала работы Керченской переправы, с 8 октября прошлого года по 28 августа текущего года, через пролив в обе стороны перевезено 303 229 пассажиров и 183 378 грузовиков. Паромы выполнили 5 482 рейса.
Сейчас Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также пассажирских автобусов.
Ежедневно работа Керченской паромной переправы временно приостанавливается с 21.00 до 05.00. При отправке в приоритете организованные группы детей, рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости.
Водители, планируя поездки, могут выбрать альтернативные сухопутные пути через новые регионы. По Крымскому мосту разрешено движение легковушек массой до трех тонн.
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