https://crimea.ria.ru/20230824/obstanovka-na-krymskom-mostu-skolko-zhdat-v-ocheredi-1130923255.html

Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать в очереди

Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать в очереди - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать в очереди

Более 160 автомобилей находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, на Кубанском берегу заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T14:22

2023-08-24T14:22

2023-08-24T14:25

логистика

крым

керчь

краснодарский край

тамань

ситуация на дорогах крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Более 160 автомобилей находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, на Кубанском берегу заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Еще в полдень затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон не было. Однако позже начала формироваться очередь на выезд из Крыма.Как сообщалось, в четверг утром мост временно закрывали в целях безопасности. Эти меры периодически вводятся в связи с тем, что киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Движение по мосту возобновили спустя полчаса.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытКрымский мост: ситуация на утро четвергаСитуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик

крым

керчь

краснодарский край

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, крым, керчь, краснодарский край, тамань, ситуация на дорогах крыма, транспорт