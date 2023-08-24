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Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать в очереди
Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать в очереди - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать в очереди
Более 160 автомобилей находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, на Кубанском берегу заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T14:22
2023-08-24T14:22
2023-08-24T14:25
логистика
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Более 160 автомобилей находятся в очереди на Крымский мост со стороны Керчи, на Кубанском берегу заторов нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Еще в полдень затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон не было. Однако позже начала формироваться очередь на выезд из Крыма.Как сообщалось, в четверг утром мост временно закрывали в целях безопасности. Эти меры периодически вводятся в связи с тем, что киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Движение по мосту возобновили спустя полчаса.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытКрымский мост: ситуация на утро четвергаСитуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик
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логистика, крым, керчь, краснодарский край, тамань, ситуация на дорогах крыма, транспорт
Обстановка на Крымском мосту: сколько ждать в очереди
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 169 машин, в Тамани затора нет
14:22 24.08.2023 (обновлено: 14:25 24.08.2023)