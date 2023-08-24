https://crimea.ria.ru/20230824/situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-na-utro-chetverga---pogoda-i-trafik-1130907246.html
Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик
Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-08-24T09:38
2023-08-24T09:38
2023-08-24T09:38
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
кубань
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130907068_0:11:842:485_1920x0_80_0_0_ddf23a1a8c33bd4541c532956e6a9d79.jpg
Погода в районе Керченского проливаВ настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Трафик на Керченской переправеКак уточнили в ведомстве, за сутки паромы выполнили 17 рейсов. После возобновления работы переправы 17 июля паромы перевезли 94 548 пассажиров, 21 510 автомобилей и 2 429 пассажирских автобусов."С 8 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 293 168 пассажиров и 180 978 грузовиков. В общей сложности выполнено 5 412 рейсов", добавили в Росморречфлоте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регионМестами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг
керченский пролив
кубань
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130907068_25:0:818:595_1920x0_80_0_0_ec72ab1b5f342ac3252bfeefb390d0ab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, кубань, крым, новости
Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик
Росморречфлот: в Керченском проливе штормовых предупреждений нет
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погода в районе Керченского пролива
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 24 августа ветер северо-восточный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…32, температура воды в море +26…27 градусов", - сказано в сообщении.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Трафик на Керченской переправе
Как уточнили в ведомстве, за сутки паромы выполнили 17 рейсов. После возобновления работы переправы 17 июля паромы перевезли 94 548 пассажиров, 21 510 автомобилей и 2 429 пассажирских автобусов.
"С 8 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 293 168 пассажиров и 180 978 грузовиков. В общей сложности выполнено 5 412 рейсов", добавили в Росморречфлоте.
Читайте также на РИА Новости Крым: