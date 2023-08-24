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Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик
Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик
Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-08-24T09:38
2023-08-24T09:38
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
кубань
крым
новости
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Погода в районе Керченского проливаВ настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Трафик на Керченской переправеКак уточнили в ведомстве, за сутки паромы выполнили 17 рейсов. После возобновления работы переправы 17 июля паромы перевезли 94 548 пассажиров, 21 510 автомобилей и 2 429 пассажирских автобусов."С 8 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 293 168 пассажиров и 180 978 грузовиков. В общей сложности выполнено 5 412 рейсов", добавили в Росморречфлоте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регионМестами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, кубань, крым, новости
Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик

Росморречфлот: в Керченском проливе штормовых предупреждений нет

09:38 24.08.2023
 
Ситуация на переправе
Ситуация на переправе
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Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Погода в районе Керченского пролива

"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 24 августа ветер северо-восточный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +30…32, температура воды в море +26…27 градусов", - сказано в сообщении.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.

Трафик на Керченской переправе

Как уточнили в ведомстве, за сутки паромы выполнили 17 рейсов. После возобновления работы переправы 17 июля паромы перевезли 94 548 пассажиров, 21 510 автомобилей и 2 429 пассажирских автобусов.
"С 8 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 293 168 пассажиров и 180 978 грузовиков. В общей сложности выполнено 5 412 рейсов", добавили в Росморречфлоте.
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