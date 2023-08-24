https://crimea.ria.ru/20230824/situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-na-utro-chetverga---pogoda-i-trafik-1130907246.html

Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик

Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Ситуация на керченской переправе на утро четверга - погода и трафик

Керченская паромная переправа в среду работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-08-24T09:38

2023-08-24T09:38

2023-08-24T09:38

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

кубань

крым

новости

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Погода в районе Керченского проливаВ настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Трафик на Керченской переправеКак уточнили в ведомстве, за сутки паромы выполнили 17 рейсов. После возобновления работы переправы 17 июля паромы перевезли 94 548 пассажиров, 21 510 автомобилей и 2 429 пассажирских автобусов."С 8 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезено 293 168 пассажиров и 180 978 грузовиков. В общей сложности выполнено 5 412 рейсов", добавили в Росморречфлоте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регионМестами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг

керченский пролив

кубань

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, кубань, крым, новости