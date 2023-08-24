https://crimea.ria.ru/20230824/krymskiy-most-zakryt-1130906444.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Крымский мост закрыт

Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T09:14

2023-08-24T09:14

2023-08-24T09:23

крымский мост

транспорт

керченский пролив

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее. Накануне движение по мосту также перекрывалось, проезд был ограничен в течение получаса.

крымский мост

керченский пролив

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керченский пролив, крым, новости крыма