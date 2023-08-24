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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Крымский мост закрыт
Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T09:14
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крымский мост
транспорт
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее. Накануне движение по мосту также перекрывалось, проезд был ограничен в течение получаса.
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крымский мост, транспорт, керченский пролив, крым, новости крыма
Крымский мост закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено

09:14 24.08.2023 (обновлено: 09:23 24.08.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Крымский мост временно закрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее. Накануне движение по мосту также перекрывалось, проезд был ограничен в течение получаса.
 
Крымский мостТранспортКерченский проливКрымНовости Крыма
 
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