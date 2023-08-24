https://crimea.ria.ru/20230824/mestami-grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1130852224.html

Местами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг

Местами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Местами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг

В четверг погода в Крыму будет обуславливаться воздушной массой умеренных широт. Днем возможны локальные грозовые дожди. В западных, южных, восточных,... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-24T00:01

2023-08-24T00:01

2023-08-23T19:23

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129469291_0:239:1281:959_1920x0_80_0_0_9b7a28f7bec87514d949fd7cf7bf1129.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет обуславливаться воздушной массой умеренных широт. Днем возможны локальные грозовые дожди. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23...+25 градусов, днем столбики термометров покажут +28...+30.В Алуште переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +23...+25 градусов, днем +28...+30.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.В Судаке, Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +22...+24 градуса, днем +28...+30.Вода у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского, в Азовском море прогрелось до +26, у берегов Алушты и в Керченском проливе температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр