https://crimea.ria.ru/20230824/mestami-grozovye-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1130852224.html
Местами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг
Местами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Местами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг
В четверг погода в Крыму будет обуславливаться воздушной массой умеренных широт. Днем возможны локальные грозовые дожди. В западных, южных, восточных,... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-24T00:01
2023-08-24T00:01
2023-08-23T19:23
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет обуславливаться воздушной массой умеренных широт. Днем возможны локальные грозовые дожди. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.В Ялте переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23...+25 градусов, днем столбики термометров покажут +28...+30.В Алуште переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +23...+25 градусов, днем +28...+30.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.В Судаке, Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +22...+24 градуса, днем +28...+30.Вода у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского, в Азовском море прогрелось до +26, у берегов Алушты и в Керченском проливе температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами грозовые дожди: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг местами возможны грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет обуславливаться воздушной массой умеренных широт. Днем возможны локальные грозовые дожди. В западных, южных, восточных, центральных районах чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +16…+21, на побережье до +25 градусов, днем +27…+32 градуса, в горах +21…+26", — говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +28…+30 градусов.
В Ялте переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23...+25 градусов, днем столбики термометров покажут +28...+30.
В Алуште переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +23...+25 градусов, днем +28...+30.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем столбики термометров покажут +30...+32.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы +22...+24 градуса, днем +28...+30.
Вода у берегов Ялты, Евпатории, Феодосии, Севастополя, Черноморского, в Азовском море прогрелось до +26, у берегов Алушты и в Керченском проливе температура морской воды +25.