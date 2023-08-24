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Крымский мост: ситуация на утро четверга
Крымский мост: ситуация на утро четверга - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Крымский мост: ситуация на утро четверга
По состоянию на 7:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T07:08
2023-08-24T07:08
2023-08-24T07:26
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 7:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керченский пролив, кубань
Крымский мост: ситуация на утро четверга
На Крымском мосту нет очередей
07:08 24.08.2023 (обновлено: 07:26 24.08.2023)