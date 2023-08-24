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Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Крымский мост открыли для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T09:52
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транспорт
керченский пролив
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход закрыли для машин в четверг около 9 утра. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя полчаса мост вновь открыли для проезда.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 176 транспортных средств.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее. Керченская переправа и сухопутный коридор в Крым работают в штатном режиме.
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транспорт, керченский пролив, кубань
Крымский мост открыли для проезда

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

09:52 24.08.2023 (обновлено: 10:13 24.08.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
Транспортный переход закрыли для машин в четверг около 9 утра. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя полчаса мост вновь открыли для проезда.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 176 транспортных средств.
Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее. Керченская переправа и сухопутный коридор в Крым работают в штатном режиме.
 
ТранспортКерченский проливКубань
 
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