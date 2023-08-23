https://crimea.ria.ru/20230823/verkhovnaya-rada-isklyuchila-lyubye-territorialnye-ustupki-1130903143.html

Верховная Рада исключила любые территориальные уступки

Верховная Рада исключила любые территориальные уступки - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Верховная Рада исключила любые территориальные уступки

Верховная рада Украины приняла документ, исключающий любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T20:29

2023-08-23T20:29

2023-08-23T20:29

украина

верховная рада украины

политика

крым

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122574474_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4a2cc17ad293a90a0a13fcbe42231f4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла документ, исключающий любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламента. Речь, в частности, идет о Крыме и Севастополе и необходимости полного вывода российских сил "со всей территории Украины".Законопроект, запрещающий территориальные уступки при решении конфликта с Россией в ее пользу был зарегистрирован в Верховной раде 19 августа. На это глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров. А спикер крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". И этот разговор, по его словам, "будет коротким". Читайте также на РИА Новости Крым:Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – АксеновРазруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о КрымеСозрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей

украина

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, политика, крым, новости, россия