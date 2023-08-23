Рейтинг@Mail.ru
Верховная Рада исключила любые территориальные уступки - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230823/verkhovnaya-rada-isklyuchila-lyubye-territorialnye-ustupki-1130903143.html
Верховная Рада исключила любые территориальные уступки
Верховная Рада исключила любые территориальные уступки - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Верховная Рада исключила любые территориальные уступки
Верховная рада Украины приняла документ, исключающий любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T20:29
2023-08-23T20:29
украина
верховная рада украины
политика
крым
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122574474_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4a2cc17ad293a90a0a13fcbe42231f4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла документ, исключающий любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламента. Речь, в частности, идет о Крыме и Севастополе и необходимости полного вывода российских сил "со всей территории Украины".Законопроект, запрещающий территориальные уступки при решении конфликта с Россией в ее пользу был зарегистрирован в Верховной раде 19 августа. На это глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров. А спикер крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". И этот разговор, по его словам, "будет коротким". Читайте также на РИА Новости Крым:Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – АксеновРазруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о КрымеСозрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей
украина
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122574474_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cfa9acc751e507b9f1042751571e969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, верховная рада украины, политика, крым, новости, россия
Верховная Рада исключила любые территориальные уступки

Верховная рада Украины исключила любые территориальные уступки

20:29 23.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Киеве на фоне ежегодного послания президента Украины В. Зеленского
Ситуация в Киеве на фоне ежегодного послания президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла документ, исключающий любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламента.

"Верховная рада Украины приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения войны. Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы", - говорится в сообщении.

Речь, в частности, идет о Крыме и Севастополе и необходимости полного вывода российских сил "со всей территории Украины".
Законопроект, запрещающий территориальные уступки при решении конфликта с Россией в ее пользу был зарегистрирован в Верховной раде 19 августа. На это глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров. А спикер крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". И этот разговор, по его словам, "будет коротким".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов
Разруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о Крыме
Созрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей
 
УкраинаВерховная Рада УкраиныПолитикаКрымНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:10Крушение самолета в Тверской области - что известно к этому часу
22:01Главные новости Крыма: 23 августа
21:29Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"
21:28СК и Росавиации расследуют ЧП с самолетом в Тверской области
21:18В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки
20:57Масштабный фестиваль "Русская Троя" пройдет в Севастополе
20:29Верховная Рада исключила любые территориальные уступки
20:17В Крыму с начала года утонули 29 человек - главные причины трагедий
20:03В Тверской области разбился частный самолет - что известно
19:33Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта
19:18Низкоорбитальные маневры Пентагона: эксперт об угрозе Starlink для СВО
19:03Путин поздравил Индию с успешной посадкой "Чандраян-3" на Луну
18:50Погибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО
18:39К иску по водной блокаде Крыма присоединились 13 предприятий региона
18:21Движение по Крымскому мосту восстановлено
18:14Бывший санинспектор в Крыму пойдет под суд за взятку
17:50Крымский мост закрыли для движения
17:42Балицкий после встречи с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВО
17:11ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей
16:51Почему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемников
Лента новостейМолния