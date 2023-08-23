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Верховная Рада исключила любые территориальные уступки
Верховная Рада исключила любые территориальные уступки - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Верховная Рада исключила любые территориальные уступки
Верховная рада Украины приняла документ, исключающий любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T20:29
2023-08-23T20:29
2023-08-23T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины приняла документ, исключающий любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламента. Речь, в частности, идет о Крыме и Севастополе и необходимости полного вывода российских сил "со всей территории Украины".Законопроект, запрещающий территориальные уступки при решении конфликта с Россией в ее пользу был зарегистрирован в Верховной раде 19 августа. На это глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым был, есть и будет российским, ни один представитель нацистского киевского режима не сможет ступить на полуостров. А спикер крымского парламента Владимир Константинов в ответ рекомендовал Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить". И этот разговор, по его словам, "будет коротким". Читайте также на РИА Новости Крым:Ни одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – АксеновРазруха в голове: наш ответ на ложь Зеленского о КрымеСозрел план: у Зеленского придумали засеять Крым коноплей
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украина, верховная рада украины, политика, крым, новости, россия
Верховная Рада исключила любые территориальные уступки
Верховная рада Украины исключила любые территориальные уступки