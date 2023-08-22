Власти предложили запретить съемку Крымского моста
Глава Госсовета Крыма Константинов предлагает запретить съемку на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Съемку фото и видео на Крымском мосту необходимо полностью запретить в условиях действующего уровня террористической угрозы. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в интервью ТАСС.
По его мнению, такие публикации дают возможность украинским боевикам "скорректировать свои действия".
"Они также используют такие кадры для пропаганды, раздувая это как очередную "перемогу" и решая таким образом свои внутренние проблемы. Крымский мост – специальное сооружение, которое уже дважды подвергалось террористическим атакам. Я бы вообще запретил там съемки до тех пор, пока сохраняется сегодняшний уровень террористической опасности", - сказал Константинов.
Крымский мост за последний год подвергся двум террористическим атакам со стороны ВСУ. 8 октября 2022 года на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, глава СБУ позже эту информацию подтвердил.
Второй теракт произошел в ночь на 17 июля 2023 года: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
В Крыму, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности. Власти Крыма не раз призывали местных жителей и гостей не снимать работу ПВО и не публиковать фото стратегических объектов. Позже они выступили с инициативой ужесточения ответственности за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО, а также результатов террористических атак киевского режима.
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