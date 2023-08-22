https://crimea.ria.ru/20230822/vlasti-predlozhili-zapretit-semku-krymskogo-mosta-1130868237.html

Власти предложили запретить съемку Крымского моста

Власти предложили запретить съемку Крымского моста - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Власти предложили запретить съемку Крымского моста

Съемку фото и видео на Крымском мосту необходимо полностью запретить в условиях действующего уровня террористической угрозы. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T10:43

2023-08-22T10:43

2023-08-22T10:43

крымский мост

владимир константинов

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крым

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Съемку фото и видео на Крымском мосту необходимо полностью запретить в условиях действующего уровня террористической угрозы. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в интервью ТАСС.По его мнению, такие публикации дают возможность украинским боевикам "скорректировать свои действия".Крымский мост за последний год подвергся двум террористическим атакам со стороны ВСУ. 8 октября 2022 года на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, глава СБУ позже эту информацию подтвердил.Второй теракт произошел в ночь на 17 июля 2023 года: Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Автомобильная часть моста получила повреждение, двустороннее движение на участке восстановят к осени.В Крыму, как и других приграничных регионах РФ, действует "желтый" уровень террористической опасности. Власти Крыма не раз призывали местных жителей и гостей не снимать работу ПВО и не публиковать фото стратегических объектов. Позже они выступили с инициативой ужесточения ответственности за публикацию фото и видео расположения и работы оборонных систем и средств ПВО, а также результатов террористических атак киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВОПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту

крымский мост

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости сво, атаки всу на крым