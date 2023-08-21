https://crimea.ria.ru/20230821/glavnye-novosti-kryma-21-avgusta-1130862067.html

Главные новости Крыма: 21 августа

Главные новости Крыма: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Главные новости Крыма: 21 августа

Аварийное отключение света произошло в Крыму. Бюджет полуострова - власти назвали приоритеты. Новый приговор вынесли участнику нацбата за блокаду Крыма. Флаг... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T22:02

2023-08-21T22:02

2023-08-21T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Аварийное отключение света произошло в Крыму. Бюджет полуострова - власти назвали приоритеты. Новый приговор вынесли участнику нацбата за блокаду Крыма. Флаг России с подписями бойцов СВО подняли на вершину Чатыр-Дага. Новый руководитель "Заповедного Крыма" рассказал о задачах на ближайшую перспективу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Села без светаУтром в понедельник в Крыму между селами Доброе и Перевальное произошло аварийное отключение на высоковольтной сети электроснабжения. Причина экстренного отключения не уточнялась. Подобная авария произошла на одной из линий электропередачи на Южном берегу Крыма (ЮБК) в субботу, 19 августа.Бюджет Крыма: что в приоритетеКонсолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей при доходах в 163 млрд рублей и расходах в 155,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба минфина РК со ссылкой на заявление вице-премьера Крыма - министра финансов РК Ирины Кивико.Более половины расходов направлены на финансирование отраслей социально-культурной сферы региона. Собственные налоговые и неналоговые доходы Республики Крым составили 54,4 млрд рублей на начало августа.Новый приговор участнику нацбатаВерховный суд Крыма ужесточил наказание участнику незаконного вооруженного формирования, целью деятельности которого являлись, в частности, блокада полуострова и нарушение целостности России. 61-летий россиянин, живущий в Крыму, зимой 2016 года добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Подсудимый был участником этого формирования до весны 2020 года. После задержания было возбуждено и расследовано уголовное дело, в суде первой инстанции свою вину мужчина признал и заявил, что периодически помогал нацбату продуктами питания, в чем раскаивается. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Но после апелляции приговор изменили на более суровый.*террористическая организация, запрещенная в РФФлаг России с подписями бойцов СВО на вершине в КрымуКрымские общественники водрузили на вершине горы Чатыр-Даг флаг России с подписями бойцов 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригады береговой обороны. Акцию провели в преддверии Дня Государственного флага России.Что ждет заповедники КрымаИсполняющий обязанности директора Объединенной дирекции заповедников Крыма Артур Мурзаханов поделился первым впечатлением от полуострова и рассказал, какие задачи он ставит перед коллективом "Заповедного Крыма" на ближайшую перспективу.Подробнее - в интервью РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20230821/v-krymu-otremontiruyut-400-krovel-mnogokvartirnykh-domov-1130858198.html

https://crimea.ria.ru/20230821/ubiystvo-15-letnego-podrostka-v-alupke---podozrevaemyy-zaderzhan-1130857585.html

https://crimea.ria.ru/20230821/muzyka-donbassa-donetskiy-ispolnitel-dima-om---o-tvorchestve-i-o-voyne-1130853482.html

https://crimea.ria.ru/20230821/shaman-tolko-chestnost-doydet-do-samogo-serdtsa-1130840823.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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