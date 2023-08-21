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Главные новости Крыма: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Главные новости Крыма: 21 августа
Главные новости Крыма: 21 августа - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Главные новости Крыма: 21 августа
Аварийное отключение света произошло в Крыму. Бюджет полуострова - власти назвали приоритеты. Новый приговор вынесли участнику нацбата за блокаду Крыма. Флаг... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T22:02
2023-08-21T22:02
главное за день
новости крыма
крым
отключение электроэнергии в крыму
крымский бюджет
экономика
общество
фгбу "заповедный крым"
заповедники крыма
чатыр-даг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Аварийное отключение света произошло в Крыму. Бюджет полуострова - власти назвали приоритеты. Новый приговор вынесли участнику нацбата за блокаду Крыма. Флаг России с подписями бойцов СВО подняли на вершину Чатыр-Дага. Новый руководитель "Заповедного Крыма" рассказал о задачах на ближайшую перспективу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Села без светаУтром в понедельник в Крыму между селами Доброе и Перевальное произошло аварийное отключение на высоковольтной сети электроснабжения. Причина экстренного отключения не уточнялась. Подобная авария произошла на одной из линий электропередачи на Южном берегу Крыма (ЮБК) в субботу, 19 августа.Бюджет Крыма: что в приоритетеКонсолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей при доходах в 163 млрд рублей и расходах в 155,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба минфина РК со ссылкой на заявление вице-премьера Крыма - министра финансов РК Ирины Кивико.Более половины расходов направлены на финансирование отраслей социально-культурной сферы региона. Собственные налоговые и неналоговые доходы Республики Крым составили 54,4 млрд рублей на начало августа.Новый приговор участнику нацбатаВерховный суд Крыма ужесточил наказание участнику незаконного вооруженного формирования, целью деятельности которого являлись, в частности, блокада полуострова и нарушение целостности России. 61-летий россиянин, живущий в Крыму, зимой 2016 года добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Подсудимый был участником этого формирования до весны 2020 года. После задержания было возбуждено и расследовано уголовное дело, в суде первой инстанции свою вину мужчина признал и заявил, что периодически помогал нацбату продуктами питания, в чем раскаивается. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Но после апелляции приговор изменили на более суровый.*террористическая организация, запрещенная в РФФлаг России с подписями бойцов СВО на вершине в КрымуКрымские общественники водрузили на вершине горы Чатыр-Даг флаг России с подписями бойцов 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригады береговой обороны. Акцию провели в преддверии Дня Государственного флага России.Что ждет заповедники КрымаИсполняющий обязанности директора Объединенной дирекции заповедников Крыма Артур Мурзаханов поделился первым впечатлением от полуострова и рассказал, какие задачи он ставит перед коллективом "Заповедного Крыма" на ближайшую перспективу.Подробнее - в интервью РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20230821/v-krymu-otremontiruyut-400-krovel-mnogokvartirnykh-domov-1130858198.html
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Главные новости Крыма: 21 августа

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 21 августа

22:02 21.08.2023
 
© Никита СандаловКрымские общественники водрузили на вершине в Крыму Флаг России с подписями бойцов СВО
Крымские общественники водрузили на вершине в Крыму Флаг России с подписями бойцов СВО
© Никита Сандалов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Аварийное отключение света произошло в Крыму. Бюджет полуострова - власти назвали приоритеты. Новый приговор вынесли участнику нацбата за блокаду Крыма. Флаг России с подписями бойцов СВО подняли на вершину Чатыр-Дага. Новый руководитель "Заповедного Крыма" рассказал о задачах на ближайшую перспективу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Села без света

Утром в понедельник в Крыму между селами Доброе и Перевальное произошло аварийное отключение на высоковольтной сети электроснабжения. Причина экстренного отключения не уточнялась.
Подобная авария произошла на одной из линий электропередачи на Южном берегу Крыма (ЮБК) в субботу, 19 августа.

Бюджет Крыма: что в приоритете

Консолидированный бюджет республики исполнен с профицитом в 7,5 млрд рублей при доходах в 163 млрд рублей и расходах в 155,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба минфина РК со ссылкой на заявление вице-премьера Крыма - министра финансов РК Ирины Кивико.
Более половины расходов направлены на финансирование отраслей социально-культурной сферы региона.
Собственные налоговые и неналоговые доходы Республики Крым составили 54,4 млрд рублей на начало августа.
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20:03Радио "Спутник в Крыму"
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Новый приговор участнику нацбата

Верховный суд Крыма ужесточил наказание участнику незаконного вооруженного формирования, целью деятельности которого являлись, в частности, блокада полуострова и нарушение целостности России.
61-летий россиянин, живущий в Крыму, зимой 2016 года добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Подсудимый был участником этого формирования до весны 2020 года. После задержания было возбуждено и расследовано уголовное дело, в суде первой инстанции свою вину мужчина признал и заявил, что периодически помогал нацбату продуктами питания, в чем раскаивается. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Но после апелляции приговор изменили на более суровый.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
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Флаг России с подписями бойцов СВО на вершине в Крыму

Крымские общественники водрузили на вершине горы Чатыр-Даг флаг России с подписями бойцов 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригады береговой обороны. Акцию провели в преддверии Дня Государственного флага России.

"Восхождение очень хотели совершить и сами военнослужащие, но, по понятным причинам, сейчас пойти они не могут. Передали нам флаг со словами: "Несмотря на то, что выполняем боевые задачи, мы мысленно его поднимаем с вами". Поэтому и наши военные - тоже участники восхождения", - рассказал организатор мероприятия, крымский общественник Никита Сандалов.

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Что ждет заповедники Крыма

Исполняющий обязанности директора Объединенной дирекции заповедников Крыма Артур Мурзаханов поделился первым впечатлением от полуострова и рассказал, какие задачи он ставит перед коллективом "Заповедного Крыма" на ближайшую перспективу.

"Не надо лезть в природу, пытаться что-то прорубать и прокладывать. Достаточно того, что уже есть. Просто надо где-то подновить, где-то чуть улучшить, где-то упорядочить. Это и есть сохранение", - считает Мурзаханов.

Подробнее - в интервью РИА Новости Крым.
Ярослав Дронов (SHAMAN)
12:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Главное за деньНовости КрымаКрымОтключение электроэнергии в КрымуКрымский бюджетЭкономикаОбществоФГБУ "Заповедный Крым"Заповедники КрымаЧатыр-ДагSHAMAN (Шаман)Артур МурзахановДима ОМ
 
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