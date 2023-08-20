https://crimea.ria.ru/20230820/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-voskresenya-1130829716.html

Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья

Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья

Подъезд к Крымскому мосту со стороны Тамани свободен, со стороны Керчи небольшая очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T09:45

2023-08-20T09:45

2023-08-20T09:45

крымский мост

транспорт

керченский пролив

кубань

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Подъезд к Крымскому мосту со стороны Тамани свободен, со стороны Керчи небольшая очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мостуГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост

крымский мост

керченский пролив

кубань

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керченский пролив, кубань, крым, новости крыма