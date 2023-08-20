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Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
Подъезд к Крымскому мосту со стороны Тамани свободен, со стороны Керчи небольшая очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T09:45
2023-08-20T09:45
крымский мост
транспорт
керченский пролив
кубань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Подъезд к Крымскому мосту со стороны Тамани свободен, со стороны Керчи небольшая очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мостуГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, керченский пролив, кубань, крым, новости крыма
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья

Крымский мост: обстановка на утро воскресенья

09:45 20.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Подъезд к Крымскому мосту со стороны Тамани свободен, со стороны Керчи небольшая очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Со стороны Керчи в очереди находится 39 транспортных средств", - сказано в сообщении.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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Крымский мостТранспортКерченский проливКубаньКрымНовости Крыма
 
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