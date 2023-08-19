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Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик
Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T10:31
2023-08-19T10:31
2023-08-19T10:31
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.За прошедшие сутки паромы выполнили 17 рейсов."Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 19 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 280 423 пассажира и 177 995 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 324 рейса", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что посредством переправы в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативная информация на утро субботыЗнойные выходные: прогноз погоды в КрымуВ Судаке ограничат движение в дни Фестиваля "Таврида.АРТ"
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, морской транспорт, новости крыма, керчь, кавказ, логистика
Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик
Керченская паромная переправа работает штатно
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 19 августа ветер северо-восточный, северный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +31...+33 градуса, температура воды в море +27...+28," - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки паромы выполнили 17 рейсов.
"Всего с начала работы Керченской переправы 8 октября 2022 г. по 19 августа 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 280 423 пассажира и 177 995 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 5 324 рейса", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что посредством переправы в первую очередь перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовые автобусы с пассажирами.
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