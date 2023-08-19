https://crimea.ria.ru/20230819/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-subboty-1130815008.html

Крымский мост: оперативная информация на утро субботы

Крымский мост: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Крымский мост: оперативная информация на утро субботы

По состоянию на 7:00 субботы в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи ждут досмотра почти 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T07:07

2023-08-19T07:07

2023-08-19T07:07

крымский мост

керчь

тамань

ситуация на дорогах крыма

краснодарский край

крым

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 7:00 субботы в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи ждут досмотра почти 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.

https://crimea.ria.ru/20230816/v-sudake-ogranichat-dvizhenie-v-dni-festivalya-tavridaart-1130679996.html

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма, краснодарский край, крым, логистика, транспорт