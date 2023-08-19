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Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
По состоянию на 7:00 субботы в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи ждут досмотра почти 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T07:07
2023-08-19T07:07
2023-08-19T07:07
крымский мост
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ситуация на дорогах крыма
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 7:00 субботы в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи ждут досмотра почти 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма, краснодарский край, крым, логистика, транспорт
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Крымский мост: в очереди почти 100 автомобилей