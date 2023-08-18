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Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму
Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму
В Крыму на выходных воздух прогреется до +38 градусов, будет малооблачно и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T18:45
2023-08-18T18:45
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +38 градусов, будет малооблачно и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье станет еще жарче – температура превысит климатическую норму как минимум на пять градусов. Осадков также не предвидится."Ночью +18…23 градусов, местами +23….28. В дневные часы в крымской столице +34…36, по полуострову до +38 градусов. А я напомню, что климатическая норма в августе, например, для Симферополя составляет +29,7. То есть в выходные у нас будет как минимум на 5 градусов выше, чем должно быть в заключительный месяц лета", - отметил он.По оценкам метеоролога, в ближайшие выходные Крым может "побить" рекордные для этих дней показатели по температуре. Так, например, максимальная температура за всю историю наблюдений в августе была зафиксирована в 1999 году – тогда столбики термометров поднялись до +35,3.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОСКогда спадет жара в КрымуВ Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, крым, новости
Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму

ФОБОС: в Крыму на выходных до + 38 градусов и без осадков

18:45 18.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Алушты
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +38 градусов, будет малооблачно и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Ближайшая неделя в Крыму и на юге нашей страны будет аномально жаркой, даже для южных регионов России. В субботу на полуострове будет антициклональный тип погоды, малооблачно, без осадков. Северо-восточный ветер 3-8 м/с. В ночные часы +17…22 градуса, местами по побережью +22…27, а в дневные часы по региону +32…37 градусов", - рассказал он.
В воскресенье станет еще жарче – температура превысит климатическую норму как минимум на пять градусов. Осадков также не предвидится.
"Ночью +18…23 градусов, местами +23….28. В дневные часы в крымской столице +34…36, по полуострову до +38 градусов. А я напомню, что климатическая норма в августе, например, для Симферополя составляет +29,7. То есть в выходные у нас будет как минимум на 5 градусов выше, чем должно быть в заключительный месяц лета", - отметил он.
По оценкам метеоролога, в ближайшие выходные Крым может "побить" рекордные для этих дней показатели по температуре. Так, например, максимальная температура за всю историю наблюдений в августе была зафиксирована в 1999 году – тогда столбики термометров поднялись до +35,3.
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