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Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму

Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Знойные выходные: прогноз погоды в Крыму

В Крыму на выходных воздух прогреется до +38 градусов, будет малооблачно и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T18:45

2023-08-18T18:45

2023-08-18T18:45

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. В Крыму на выходных воздух прогреется до +38 градусов, будет малооблачно и без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье станет еще жарче – температура превысит климатическую норму как минимум на пять градусов. Осадков также не предвидится."Ночью +18…23 градусов, местами +23….28. В дневные часы в крымской столице +34…36, по полуострову до +38 градусов. А я напомню, что климатическая норма в августе, например, для Симферополя составляет +29,7. То есть в выходные у нас будет как минимум на 5 градусов выше, чем должно быть в заключительный месяц лета", - отметил он.По оценкам метеоролога, в ближайшие выходные Крым может "побить" рекордные для этих дней показатели по температуре. Так, например, максимальная температура за всю историю наблюдений в августе была зафиксирована в 1999 году – тогда столбики термометров поднялись до +35,3.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет бархатный сезон в Крыму – ФОБОСКогда спадет жара в КрымуВ Крым придет рекордная жара - прогноз от ФОБОС на неделю

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2023

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