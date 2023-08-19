https://crimea.ria.ru/20230819/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-avgusta-1130827626.html

Главные события и заявления дня: 19 августа

Главные события и заявления дня: 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Главные события и заявления дня: 19 августа

Президент России Владимир Путин в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону заслушал доклады начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и офицеров. Украинская... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T20:53

2023-08-19T20:53

2023-08-19T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону заслушал доклады начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и офицеров. Украинская ракета С-200 сбита над Крымом, а беспилотники самолетного типа - над Московской и Белгородской областями. Глава СБУ Василий Малюк рассказал подробности октябрьского теракта на Крымском мосту и заявил о личном участии в разработке и реализации этой атаки. Мощные взрывы прогремели в Киеве, Чернигове и Житомире. На 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович, сыгравший роли в известных советских фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев" и других.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин в штабе группировки СВОПрезидент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону, в ходе которого заслушал доклады о ситуации в зоне СВО.В частности, с докладами выступили начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующие направлений, а также другие высшие офицеры группировки.Ракета С-200 над Крымом и БПЛА над МосквойВ ночь на 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки на Крым. ВСУ выпустили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету С-200.Российские силы своевременно обнаружили и сбили ракету в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет.Также в субботу ВСУ пытались с помощью беспилотников самолетного типа атаковать объекты на территории Москвы, Московской и Белгородской областей. В Подмосковье БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково под Красногорском. В Белгородской области дрон уничтожен силами ПВО. Пострадавших и разрушений в обоих регионах нет.Признание главы СБУ в теракте на Крымском мостуГлава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, когда в результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.Малюк признался, что для осуществления теракта Киев "использовал втемную" многих людей, а "разработкой и реализацией операции с мостом" занимался лично он и двое его сотрудников. Он также заявил, что замысел подрыва Крымского моста на Украине вынашивали с весны 2022 года, рассматривались разные варианты, но остановиться киевский режим решил на взрыве фуры.Взрывы в Киеве, Чернигове и ЖитомиреМощные взрывы прогремели в субботу в Киеве, Чернигове и Житомирской области. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в результате ЧП в промзоне возник пожар. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.В Чернигове "прилет" зафиксирован в центре города, местные власти призвали людей пройти в укрытия. В Житомирской области из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар на инфраструктурном объекте. Его оперативно ликвидировали.Умер Игорь ЯсуловичВ субботу скончался народный артист России Игорь Ясулович. Ему был 81 год."С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", - сообщили в ГИТИСе.Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области, в 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа. Известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В последнее время он играл в Театре имени Владимира Маяковского.

https://crimea.ria.ru/20230819/vsu-lishilis-pochti-1000-boevikov-za-sutki-khod-spetsoperatsii-1130822388.html

https://crimea.ria.ru/20230819/vsu-atakovali-voennyy-aerodrom-v-novgorodskoy-oblasti-1130819040.html

https://crimea.ria.ru/20230819/sbity-23-bespilotnika-vsu-za-sutki--minoborony-1130820853.html

https://crimea.ria.ru/20230819/na-ukraine-khotyat-zapretit-territorialnye-ustupki-pri-reshenii-konflikta-1130816268.html

московская область

белгородская область

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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