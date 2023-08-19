Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230819/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-avgusta-1130827626.html
Главные события и заявления дня: 19 августа
Главные события и заявления дня: 19 августа - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Главные события и заявления дня: 19 августа
Президент России Владимир Путин в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону заслушал доклады начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и офицеров. Украинская... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T20:53
2023-08-19T20:53
главное за день
владимир путин (политик)
новости сво
валерий герасимов
московская область
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
крымский мост
культура
игорь ясулович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508199_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9adeeb40a74995f2cebcde343139b1c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону заслушал доклады начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и офицеров. Украинская ракета С-200 сбита над Крымом, а беспилотники самолетного типа - над Московской и Белгородской областями. Глава СБУ Василий Малюк рассказал подробности октябрьского теракта на Крымском мосту и заявил о личном участии в разработке и реализации этой атаки. Мощные взрывы прогремели в Киеве, Чернигове и Житомире. На 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович, сыгравший роли в известных советских фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев" и других.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин в штабе группировки СВОПрезидент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону, в ходе которого заслушал доклады о ситуации в зоне СВО.В частности, с докладами выступили начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующие направлений, а также другие высшие офицеры группировки.Ракета С-200 над Крымом и БПЛА над МосквойВ ночь на 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки на Крым. ВСУ выпустили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету С-200.Российские силы своевременно обнаружили и сбили ракету в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет.Также в субботу ВСУ пытались с помощью беспилотников самолетного типа атаковать объекты на территории Москвы, Московской и Белгородской областей. В Подмосковье БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково под Красногорском. В Белгородской области дрон уничтожен силами ПВО. Пострадавших и разрушений в обоих регионах нет.Признание главы СБУ в теракте на Крымском мостуГлава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, когда в результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.Малюк признался, что для осуществления теракта Киев "использовал втемную" многих людей, а "разработкой и реализацией операции с мостом" занимался лично он и двое его сотрудников. Он также заявил, что замысел подрыва Крымского моста на Украине вынашивали с весны 2022 года, рассматривались разные варианты, но остановиться киевский режим решил на взрыве фуры.Взрывы в Киеве, Чернигове и ЖитомиреМощные взрывы прогремели в субботу в Киеве, Чернигове и Житомирской области. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в результате ЧП в промзоне возник пожар. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.В Чернигове "прилет" зафиксирован в центре города, местные власти призвали людей пройти в укрытия. В Житомирской области из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар на инфраструктурном объекте. Его оперативно ликвидировали.Умер Игорь ЯсуловичВ субботу скончался народный артист России Игорь Ясулович. Ему был 81 год."С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", - сообщили в ГИТИСе.Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области, в 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа. Известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В последнее время он играл в Театре имени Владимира Маяковского.
https://crimea.ria.ru/20230819/vsu-lishilis-pochti-1000-boevikov-za-sutki-khod-spetsoperatsii-1130822388.html
https://crimea.ria.ru/20230819/vsu-atakovali-voennyy-aerodrom-v-novgorodskoy-oblasti-1130819040.html
https://crimea.ria.ru/20230819/sbity-23-bespilotnika-vsu-za-sutki--minoborony-1130820853.html
https://crimea.ria.ru/20230819/na-ukraine-khotyat-zapretit-territorialnye-ustupki-pri-reshenii-konflikta-1130816268.html
московская область
белгородская область
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508199_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_3326d08456c7b2d04e5d0e19adeba4ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, владимир путин (политик), новости сво, валерий герасимов, московская область, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), крымский мост, культура, игорь ясулович, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины), василий малюк
Главные события и заявления дня: 19 августа

Главные события и заявления субботы, 19 августа

20:53 19.08.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону заслушал доклады начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и офицеров. Украинская ракета С-200 сбита над Крымом, а беспилотники самолетного типа - над Московской и Белгородской областями. Глава СБУ Василий Малюк рассказал подробности октябрьского теракта на Крымском мосту и заявил о личном участии в разработке и реализации этой атаки. Мощные взрывы прогремели в Киеве, Чернигове и Житомире. На 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович, сыгравший роли в известных советских фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев" и других.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин в штабе группировки СВО

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону, в ходе которого заслушал доклады о ситуации в зоне СВО.
В частности, с докладами выступили начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующие направлений, а также другие высшие офицеры группировки.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
16:47
ВСУ лишились почти 1000 боевиков за сутки: ход спецоперации

Ракета С-200 над Крымом и БПЛА над Москвой

В ночь на 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки на Крым. ВСУ выпустили переоборудованную в ударный вариант зенитную ракету С-200.
Российские силы своевременно обнаружили и сбили ракету в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет.
Также в субботу ВСУ пытались с помощью беспилотников самолетного типа атаковать объекты на территории Москвы, Московской и Белгородской областей. В Подмосковье БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково под Красногорском. В Белгородской области дрон уничтожен силами ПВО. Пострадавших и разрушений в обоих регионах нет.
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
13:52
ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области

Признание главы СБУ в теракте на Крымском мосту

Глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, когда в результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета.
Малюк признался, что для осуществления теракта Киев "использовал втемную" многих людей, а "разработкой и реализацией операции с мостом" занимался лично он и двое его сотрудников. Он также заявил, что замысел подрыва Крымского моста на Украине вынашивали с весны 2022 года, рассматривались разные варианты, но остановиться киевский режим решил на взрыве фуры.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
15:27
Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны

Взрывы в Киеве, Чернигове и Житомире

Мощные взрывы прогремели в субботу в Киеве, Чернигове и Житомирской области. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, в результате ЧП в промзоне возник пожар. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.
В Чернигове "прилет" зафиксирован в центре города, местные власти призвали людей пройти в укрытия. В Житомирской области из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар на инфраструктурном объекте. Его оперативно ликвидировали.
Прохожий на площади Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
11:11
На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта

Умер Игорь Ясулович

В субботу скончался народный артист России Игорь Ясулович. Ему был 81 год.
"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", - сообщили в ГИТИСе.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области, в 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа. Известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. В последнее время он играл в Театре имени Владимира Маяковского.
Главное за деньВладимир Путин (политик)Новости СВОВалерий ГерасимовМосковская областьБелгородская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Крымский мостКультураИгорь ЯсуловичВСУ (Вооруженные силы Украины)СБУ (Служба безопасности Украины)Василий Малюк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:53Главные события и заявления дня: 19 августа
20:38В борьбе за рождаемость: какие средства хороши?
20:11Каким будет сентябрь в Крыму
19:38Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов
19:05Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причину
19:02Крымский мост: оперативная информация на вечер субботы
18:45На борту "Луны-25" произошла нештатная ситуация
18:18Ракеты над Крымским мостом и трагедия в Махачкале: топ новостей недели
17:48Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку
17:13"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов
16:47ВСУ лишились почти 1000 боевиков за сутки: ход спецоперации
16:18Microsoft уходит из России - возможные последствия
15:55Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков
15:27Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны
15:01ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород
14:37Умер Игорь Ясулович
14:19В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы
13:52ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области
13:45Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит Крым
13:15Балаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с морем
Лента новостейМолния