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Умер Игорь Ясулович
Умер Игорь Ясулович - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Умер Игорь Ясулович
Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщили в ГИТИСе. РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T14:37
2023-08-19T14:37
2023-08-19T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщили в ГИТИСе.Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа. Известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Худрук курса ГИТИСа. В последнее время он играл в спектакле в Театре имени Владимира Маяковского.
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новости, культура, игорь ясулович, театр, кино, гитис, утраты
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщили в ГИТИСе.
"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича", - говорится в Telegram-канале института.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа. Известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Худрук курса ГИТИСа. В последнее время он играл в спектакле в Театре имени Владимира Маяковского.