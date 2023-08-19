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Умер Игорь Ясулович

Умер Игорь Ясулович - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Умер Игорь Ясулович

Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщили в ГИТИСе. РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T14:37

2023-08-19T14:37

2023-08-19T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни. Об этом сообщили в ГИТИСе.Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 1962 году окончил актерский факультет ВГИКа. Известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Худрук курса ГИТИСа. В последнее время он играл в спектакле в Театре имени Владимира Маяковского.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, культура, игорь ясулович, театр, кино, гитис, утраты