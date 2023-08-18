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Левый берег под огнем: ВСУ 97 раз били по мирным объектам Херсонщины - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Левый берег под огнем: ВСУ 97 раз били по мирным объектам Херсонщины
Левый берег под огнем: ВСУ 97 раз били по мирным объектам Херсонщины - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Левый берег под огнем: ВСУ 97 раз били по мирным объектам Херсонщины
ВСУ продолжают ежедневные обстрелы левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики стреляли по мирным населенным пунктам из ствольной артиллерии 97... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T10:27
2023-08-18T10:07
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают ежедневные обстрелы левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики стреляли по мирным населенным пунктам из ствольной артиллерии 97 раз, сообщают экстренные службы региона.За день неонацисты 19 раз стреляли по Подстепному, 14 раз - по Казачьим Лагерям, 12 - по Днепрянам, девять - по Крынкам, восемь - по Солонцам."В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Саг, Днепрянов, Горностаевки, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении.Днем ранее ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОХерсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережьяТеррор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости сво, происшествия, украина, россия
Левый берег под огнем: ВСУ 97 раз били по мирным объектам Херсонщины

ВСУ продолжают ежедневные обстрелы херсонского левобережья

10:27 18.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают ежедневные обстрелы левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики стреляли по мирным населенным пунктам из ствольной артиллерии 97 раз, сообщают экстренные службы региона.
За день неонацисты 19 раз стреляли по Подстепному, 14 раз - по Казачьим Лагерям, 12 - по Днепрянам, девять - по Крынкам, восемь - по Солонцам.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Саг, Днепрянов, Горностаевки, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении.
Днем ранее ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовости СВОПроисшествияУкраинаРоссия
 
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