https://crimea.ria.ru/20230817/vsu-vypustili-po-khersonskoy-oblasti-100-artilleriyskikh-snaryadov-1130778181.html

ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов

ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов - РИА Новости Крым, 17.08.2023

ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T10:59

2023-08-17T10:59

2023-08-17T10:59

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

новости сво

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Корсунке - 14 снарядов, по Кардашинке – 12, по Крынкам и Подстепному – 11, по Днепрянам – 10, по Алешкам – 9. Обстрелы продолжились и ночью.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУНовый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков

херсонская область

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости сво, украина, россия