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ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов
ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов - РИА Новости Крым, 17.08.2023
ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T10:59
2023-08-17T10:59
2023-08-17T10:59
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Корсунке - 14 снарядов, по Кардашинке – 12, по Крынкам и Подстепному – 11, по Днепрянам – 10, по Алешкам – 9. Обстрелы продолжились и ночью.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУНовый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости сво, украина, россия
ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов
ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов за сутки