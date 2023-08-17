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ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов
ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов - РИА Новости Крым, 17.08.2023
ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T10:59
2023-08-17T10:59
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Корсунке - 14 снарядов, по Кардашинке – 12, по Крынкам и Подстепному – 11, по Днепрянам – 10, по Алешкам – 9. Обстрелы продолжились и ночью.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская группировка "Днепр" уничтожила за сутки более 30 боевиков ВСУНовый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости сво, украина, россия
ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов

ВСУ выпустили по Херсонской области 100 артиллерийских снарядов за сутки

10:59 17.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Корсунке - 14 снарядов, по Кардашинке – 12, по Крынкам и Подстепному – 11, по Днепрянам – 10, по Алешкам – 9. Обстрелы продолжились и ночью.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алешки, Кардашинка, Песчановка. Выпущено в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", - сообщили в экстренных службах.
Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
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17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовости СВОУкраинаРоссия
 
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