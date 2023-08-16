https://crimea.ria.ru/20230816/novyy-obstrel-khersonskoy-oblasti-po-gorodam-i-selam-vypuscheno-90-snaryadov-1130762696.html

Новый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов

Новый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Новый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области около 90 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T09:58

2023-08-16T09:58

2023-08-16T09:58

обстрелы всу

херсонская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области около 90 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам 14 снарядов, по Днепрянам – 12, по Песчановке -11, по Старой Збурьевке – 10, по Подстепному – 10. Обстрелы продолжились и ночью."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Горностаевка и Великая Лепетиха. Выпущено в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - уточнили в экстренных службах.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям УкраиныВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской областиБоевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях

херсонская область

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия