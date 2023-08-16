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Новый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Новый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов
Новый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Новый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области около 90 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T09:58
2023-08-16T09:58
обстрелы всу
херсонская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области около 90 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам 14 снарядов, по Днепрянам – 12, по Песчановке -11, по Старой Збурьевке – 10, по Подстепному – 10. Обстрелы продолжились и ночью."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Горностаевка и Великая Лепетиха. Выпущено в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - уточнили в экстренных службах.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по основным военным предприятиям УкраиныВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской областиБоевики гибнут, техника горит: попытки атак ВСУ рушатся на всех линиях
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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обстрелы всу, херсонская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, россия
Новый обстрел Херсонской области: по городам и селам выпущено 90 снарядов

ВСУ выпустили по Херсонской области около 90 артиллерийских снарядов за сутки

09:58 16.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Херсонской области около 90 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по Алешкам 14 снарядов, по Днепрянам – 12, по Песчановке -11, по Старой Збурьевке – 10, по Подстепному – 10. Обстрелы продолжились и ночью.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Саги, Горностаевка и Великая Лепетиха. Выпущено в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - уточнили в экстренных службах.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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Обстрелы ВСУХерсонская областьНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияУкраинаРоссия
 
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