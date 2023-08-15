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Херсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережья - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Херсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережья
Херсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережья - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Херсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережья
ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры херсонского левобережья, за минувшие стуки украинские боевики 88 раз стреляли по мирным населенным пунктам из РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T16:57
2023-08-15T16:57
херсонская область
алешки
каховка
новая каховка
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры херсонского левобережья, за минувшие стуки украинские боевики 88 раз стреляли по мирным населенным пунктам из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.За минувши день по Алешкам противник выпустил 16 снарядов, по Подстепному - 12, по Крынкам - восемь. В Раденске и Пролетарске зафиксировано по девять прилетов.Накануне украинские неонацисты выпустили по левобережным мирным населенным пунктам Херсонщины 90 снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныПособников ВСУ задержали в Херсонской областиБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя
херсонская область
алешки
каховка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Херсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережья

Почти 90 снарядов выпустили ВСУ по мирным районам Херсонской области за сутки

16:57 15.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры херсонского левобережья, за минувшие стуки украинские боевики 88 раз стреляли по мирным населенным пунктам из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.
За минувши день по Алешкам противник выпустил 16 снарядов, по Подстепному - 12, по Крынкам - восемь. В Раденске и Пролетарске зафиксировано по девять прилетов.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Саг, Казачьих Лагерей, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказано в сообщении.

Накануне украинские неонацисты выпустили по левобережным мирным населенным пунктам Херсонщины 90 снарядов.
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