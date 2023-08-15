https://crimea.ria.ru/20230815/khersonschina-pod-ognem-vsu-byut-po-mirnym-gorodam-levoberezhya-1130744588.html

Херсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережья

Херсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережья - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Херсонщина под огнем: ВСУ бьют по мирным городам левобережья

ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры херсонского левобережья, за минувшие стуки украинские боевики 88 раз стреляли по мирным населенным пунктам из РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T16:57

2023-08-15T16:57

2023-08-15T16:57

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры херсонского левобережья, за минувшие стуки украинские боевики 88 раз стреляли по мирным населенным пунктам из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы региона.За минувши день по Алешкам противник выпустил 16 снарядов, по Подстепному - 12, по Крынкам - восемь. В Раденске и Пролетарске зафиксировано по девять прилетов.Накануне украинские неонацисты выпустили по левобережным мирным населенным пунктам Херсонщины 90 снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныПособников ВСУ задержали в Херсонской областиБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, алешки, каховка, новая каховка, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу