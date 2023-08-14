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Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов
Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов
Более 90 артиллерийских снарядов выпустили украинские войска по мирным районам Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T10:37
2023-08-14T10:37
2023-08-14T10:37
обстрелы всу
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Более 90 артиллерийских снарядов выпустили украинские войска по мирным районам Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов. По Казачьим Лагерям выпущено 16 снарядов, по Алешкам – 14, по Солонцам – 12, по Крынкам – 10, по Подстепному – девять.Жертвы среди населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне сообщалось, что вооруженные формирования Украины также вели прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За сутки был выпущен 91 снаряд из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ: российскими силами уничтожены более 500 боевиков за суткиПочти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныТеракт предотвращен на детской площадке в Новой Каховке
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обстрелы всу, херсонская область, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов
Более 90 снарядов выпустили ВСУ по мирных районам Херсонской области