https://crimea.ria.ru/20230814/terror-dnem-i-nochyu-vsu-vypustili-po-khersonschine-bolee-90-snaryadov-1130717264.html

Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов

Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов

Более 90 артиллерийских снарядов выпустили украинские войска по мирным районам Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T10:37

2023-08-14T10:37

2023-08-14T10:37

обстрелы всу

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Более 90 артиллерийских снарядов выпустили украинские войска по мирным районам Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов. По Казачьим Лагерям выпущено 16 снарядов, по Алешкам – 14, по Солонцам – 12, по Крынкам – 10, по Подстепному – девять.Жертвы среди населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне сообщалось, что вооруженные формирования Украины также вели прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За сутки был выпущен 91 снаряд из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ: российскими силами уничтожены более 500 боевиков за суткиПочти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныТеракт предотвращен на детской площадке в Новой Каховке

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россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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