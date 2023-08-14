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Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов
Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов
Более 90 артиллерийских снарядов выпустили украинские войска по мирным районам Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T10:37
2023-08-14T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Более 90 артиллерийских снарядов выпустили украинские войска по мирным районам Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов. По Казачьим Лагерям выпущено 16 снарядов, по Алешкам – 14, по Солонцам – 12, по Крынкам – 10, по Подстепному – девять.Жертвы среди населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Накануне сообщалось, что вооруженные формирования Украины также вели прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За сутки был выпущен 91 снаряд из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ: российскими силами уничтожены более 500 боевиков за суткиПочти 100 снарядов за сутки: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныТеракт предотвращен на детской площадке в Новой Каховке
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов

Более 90 снарядов выпустили ВСУ по мирных районам Херсонской области

10:37 14.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Более 90 артиллерийских снарядов выпустили украинские войска по мирным районам Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, в течение дня ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов. По Казачьим Лагерям выпущено 16 снарядов, по Алешкам – 14, по Солонцам – 12, по Крынкам – 10, по Подстепному – девять.
"Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки и Казачьи Лагеря. По ним выпущено в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", - проинформировали в экстренных службах.
Жертвы среди населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Накануне сообщалось, что вооруженные формирования Украины также вели прицельный огонь по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре левобережной части Херсонской области. За сутки был выпущен 91 снаряд из ствольной артиллерии.
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Обстрелы ВСУХерсонская областьНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
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