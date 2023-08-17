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Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае
Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае
Аналитики отмечают сезонный рост цен на долгосрочную аренду недвижимости в крупных городах на материке. При этом в Крыму ситуация абсолютно противоположная... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T08:15
2023-08-17T08:15
2023-08-17T08:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Аналитики отмечают сезонный рост цен на долгосрочную аренду недвижимости в крупных городах на материке. При этом в Крыму ситуация абсолютно противоположная. Почему так происходит, РИА Новости Крым рассказали эксперты по недвижимости ЦИАН и Авито.Сравнительный анализ"Для большинства крупных городов, например, Москвы, Санкт-Петербурга, характерна сезонность рынка аренды. Спрос растет в августе-сентябре перед началом учебного года и нового делового сезона. В последние три года эта картина несколько раз претерпевала изменения из-за ковидных ограничений и новостной повестки последних полутора лет. Но в общих чертах она повторяется из года в год", - объясняет руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.По словам эксперта, при повышенном спросе в первую очередь уходят лоты по невысоким ценам, что приводит к увеличению ставок в активном предложении. Ближе к октябрю – ноябрю спрос пойдет на спад, и цены вернутся к исходным.Крым – это совсем другая история. Жизненные циклы на полуострове отличаются. Здесь меньше выражен спрос со стороны студентов и сотрудников бизнес-центров. На рынок аренды влияет все, что связано с курортным сезоном. Также динамика цен связана с объемом предложения.По словам эксперта, число свободных лотов в городах Крыма кратно меньше, чем в Москве или в миллионниках, поэтому и показатель средних цен здесь более волатилен. При этом аналитик отмечает, что на полуострове довольно высокие цены на аренду жилой недвижимости относительно средних доходов населения.По мнению эксперта, это связано с изначально высоким уровнем цен. После 2014 года конвертация цен из гривневых в рублевые произошла через значительно выросший курс доллара. Кроме того, часть спроса приходится на жителей других регионов. Интерес к жизни в курортных городах существенно вырос после пандемии."Все это опосредованно влияет на ставки долгосрочной аренды и приводит к тому, что расценки на сдачу квартир в городах с относительно невысокой численностью населения (Феодосии, Керчи, Евпатории) сопоставимы со ставками аренды в среднем городе-миллионнике (Самаре, Волгограде, Омске)", - говорит руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.Что почем в Крыму и КраснодареИнтересные показатели на рынке долгосрочной аренды жилой недвижимости наблюдаются при сравнении Крыма с Краснодарским краем.Анализируя показатели за год, эксперты отмечают, что спрос на долгосрочную аренду жилья в Краснодаре вырос на 3%, а на полуострове наоборот снизился – на 4%. При этом предложений в Крыму стало больше на 12%. В соседнем регионе их количество уменьшилось на 13%, что повлекло рост цен на 20%."Средняя стоимость аренды недвижимости в Крыму – 25 тысяч рублей. "Однушку" и студию на полуострове можно снять в среднем за 22 тысячи рублей, "двушку" — за 25 тысяч рублей, "трешку" — за 35 тысяч рублей, квартиру с четырьмя комнатами и более — за 50 тысяч рублей в месяц. Все форматы стоят в среднем дешевле, чем в Краснодарском крае", - приводят цифры эксперты "Авито Недвижимость".Если рассматривать цены по некоторым конкретным городам Крыма и Севастополя, то общая картина по возрастанию стоимости аренды жилья выглядит так.Керчь: средняя цена за съемную квартиру 18 тысяч рублей. При этом можно найти "однушку" за 15 тысяч.Феодосия: в среднем по всем форматам квартир стоимость аренды - 20 тысяч рублей. "Однушка" обойдется в 18,5 тысяч.Евпатория: средняя цена – 23 тысячи рублей, "однушку" сдают за 19 тысяч.Севастополь и Симферополь: в среднем квартиру можно снять за 25 тысяч рублей, "однушку" - за 23 тысячи.Ялта: в лидере по ценам на аренду жилья в Крыму съем квартиры в среднем обойдется в 30 тысяч рублей, "однушку" сдают за 25 тысяч.По данным аналитиков, цены на полуострове на долгосрочную аренду жилья в августе этого года по сравнению с 2022 годом существенно изменились: снижение произошло в Феодосии (на 20%), в Ялте (на 17%) и в Севастополе (на 8%).Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажиПочему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в КрымуЧто будет с ценами на вторичную недвижимость в Крыму осенью – мнение
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Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
недвижимость, недвижимость в крыму, цены в крыму, цены и тарифы, общество, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым.
Аналитики отмечают сезонный рост цен на долгосрочную аренду недвижимости в крупных городах на материке. При этом в Крыму ситуация абсолютно противоположная. Почему так происходит, РИА Новости Крым
рассказали эксперты по недвижимости ЦИАН и Авито.
Сравнительный анализ
"Для большинства крупных городов, например, Москвы, Санкт-Петербурга, характерна сезонность рынка аренды. Спрос растет в августе-сентябре перед началом учебного года и нового делового сезона. В последние три года эта картина несколько раз претерпевала изменения из-за ковидных ограничений и новостной повестки последних полутора лет. Но в общих чертах она повторяется из года в год", - объясняет руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.
По словам эксперта, при повышенном спросе в первую очередь уходят лоты по невысоким ценам, что приводит к увеличению ставок в активном предложении. Ближе к октябрю – ноябрю спрос пойдет на спад, и цены вернутся к исходным.
Крым – это совсем другая история. Жизненные циклы на полуострове отличаются. Здесь меньше выражен спрос со стороны студентов и сотрудников бизнес-центров. На рынок аренды влияет все, что связано с курортным сезоном. Также динамика цен связана с объемом предложения.
По словам эксперта, число свободных лотов в городах Крыма кратно меньше, чем в Москве или в миллионниках, поэтому и показатель средних цен здесь более волатилен. При этом аналитик отмечает, что на полуострове довольно высокие цены на аренду жилой недвижимости относительно средних доходов населения.
"Для Крыма характерен достаточно высокий уровень цен на недвижимость. В большинстве рейтингов по доступности жилья (когда стоимость квартир соотносится с формальными средними доходами) регион остается одним из аутсайдеров", - говорит Алексей Попов.
По мнению эксперта, это связано с изначально высоким уровнем цен. После 2014 года конвертация цен из гривневых в рублевые произошла через значительно выросший курс доллара. Кроме того, часть спроса приходится на жителей других регионов. Интерес к жизни в курортных городах существенно вырос после пандемии.
"Все это опосредованно влияет на ставки долгосрочной аренды и приводит к тому, что расценки на сдачу квартир в городах с относительно невысокой численностью населения (Феодосии, Керчи, Евпатории) сопоставимы со ставками аренды в среднем городе-миллионнике (Самаре, Волгограде, Омске)", - говорит руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.
Что почем в Крыму и Краснодаре
Интересные показатели на рынке долгосрочной аренды жилой недвижимости наблюдаются при сравнении Крыма с Краснодарским краем.
"Средняя цена аренды квартиры в Крыму на пять тысяч рублей ниже, чем в Краснодарском крае. Дешевле всего в августе 2023 года аренда жилья на полуострове в Керчи, самая дорогая — в Ялте", - поясняют аналитики "Авито Недвижимость".
Анализируя показатели за год, эксперты отмечают, что спрос на долгосрочную аренду жилья в Краснодаре вырос на 3%, а на полуострове наоборот снизился – на 4%. При этом предложений в Крыму стало больше на 12%. В соседнем регионе их количество уменьшилось на 13%, что повлекло рост цен на 20%.
"Средняя стоимость аренды недвижимости в Крыму – 25 тысяч рублей. "Однушку" и студию на полуострове можно снять в среднем за 22 тысячи рублей, "двушку" — за 25 тысяч рублей, "трешку" — за 35 тысяч рублей, квартиру с четырьмя комнатами и более — за 50 тысяч рублей в месяц. Все форматы стоят в среднем дешевле, чем в Краснодарском крае", - приводят цифры эксперты "Авито Недвижимость".
Если рассматривать цены по некоторым конкретным городам Крыма и Севастополя, то общая картина по возрастанию стоимости аренды жилья выглядит так.
Керчь: средняя цена за съемную квартиру 18 тысяч рублей. При этом можно найти "однушку" за 15 тысяч.
Феодосия: в среднем по всем форматам квартир стоимость аренды - 20 тысяч рублей. "Однушка" обойдется в 18,5 тысяч.
Евпатория: средняя цена – 23 тысячи рублей, "однушку" сдают за 19 тысяч.
Севастополь и Симферополь: в среднем квартиру можно снять за 25 тысяч рублей, "однушку" - за 23 тысячи.
Ялта: в лидере по ценам на аренду жилья в Крыму съем квартиры в среднем обойдется в 30 тысяч рублей, "однушку" сдают за 25 тысяч.
По данным аналитиков, цены на полуострове на долгосрочную аренду жилья в августе этого года по сравнению с 2022 годом существенно изменились: снижение произошло в Феодосии (на 20%), в Ялте (на 17%) и в Севастополе (на 8%).
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