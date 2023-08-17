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Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае

Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае

Аналитики отмечают сезонный рост цен на долгосрочную аренду недвижимости в крупных городах на материке. При этом в Крыму ситуация абсолютно противоположная... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T08:15

2023-08-17T08:15

2023-08-17T08:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Аналитики отмечают сезонный рост цен на долгосрочную аренду недвижимости в крупных городах на материке. При этом в Крыму ситуация абсолютно противоположная. Почему так происходит, РИА Новости Крым рассказали эксперты по недвижимости ЦИАН и Авито.Сравнительный анализ"Для большинства крупных городов, например, Москвы, Санкт-Петербурга, характерна сезонность рынка аренды. Спрос растет в августе-сентябре перед началом учебного года и нового делового сезона. В последние три года эта картина несколько раз претерпевала изменения из-за ковидных ограничений и новостной повестки последних полутора лет. Но в общих чертах она повторяется из года в год", - объясняет руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.По словам эксперта, при повышенном спросе в первую очередь уходят лоты по невысоким ценам, что приводит к увеличению ставок в активном предложении. Ближе к октябрю – ноябрю спрос пойдет на спад, и цены вернутся к исходным.Крым – это совсем другая история. Жизненные циклы на полуострове отличаются. Здесь меньше выражен спрос со стороны студентов и сотрудников бизнес-центров. На рынок аренды влияет все, что связано с курортным сезоном. Также динамика цен связана с объемом предложения.По словам эксперта, число свободных лотов в городах Крыма кратно меньше, чем в Москве или в миллионниках, поэтому и показатель средних цен здесь более волатилен. При этом аналитик отмечает, что на полуострове довольно высокие цены на аренду жилой недвижимости относительно средних доходов населения.По мнению эксперта, это связано с изначально высоким уровнем цен. После 2014 года конвертация цен из гривневых в рублевые произошла через значительно выросший курс доллара. Кроме того, часть спроса приходится на жителей других регионов. Интерес к жизни в курортных городах существенно вырос после пандемии."Все это опосредованно влияет на ставки долгосрочной аренды и приводит к тому, что расценки на сдачу квартир в городах с относительно невысокой численностью населения (Феодосии, Керчи, Евпатории) сопоставимы со ставками аренды в среднем городе-миллионнике (Самаре, Волгограде, Омске)", - говорит руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.Что почем в Крыму и КраснодареИнтересные показатели на рынке долгосрочной аренды жилой недвижимости наблюдаются при сравнении Крыма с Краснодарским краем.Анализируя показатели за год, эксперты отмечают, что спрос на долгосрочную аренду жилья в Краснодаре вырос на 3%, а на полуострове наоборот снизился – на 4%. При этом предложений в Крыму стало больше на 12%. В соседнем регионе их количество уменьшилось на 13%, что повлекло рост цен на 20%."Средняя стоимость аренды недвижимости в Крыму – 25 тысяч рублей. "Однушку" и студию на полуострове можно снять в среднем за 22 тысячи рублей, "двушку" — за 25 тысяч рублей, "трешку" — за 35 тысяч рублей, квартиру с четырьмя комнатами и более — за 50 тысяч рублей в месяц. Все форматы стоят в среднем дешевле, чем в Краснодарском крае", - приводят цифры эксперты "Авито Недвижимость".Если рассматривать цены по некоторым конкретным городам Крыма и Севастополя, то общая картина по возрастанию стоимости аренды жилья выглядит так.Керчь: средняя цена за съемную квартиру 18 тысяч рублей. При этом можно найти "однушку" за 15 тысяч.Феодосия: в среднем по всем форматам квартир стоимость аренды - 20 тысяч рублей. "Однушка" обойдется в 18,5 тысяч.Евпатория: средняя цена – 23 тысячи рублей, "однушку" сдают за 19 тысяч.Севастополь и Симферополь: в среднем квартиру можно снять за 25 тысяч рублей, "однушку" - за 23 тысячи.Ялта: в лидере по ценам на аренду жилья в Крыму съем квартиры в среднем обойдется в 30 тысяч рублей, "однушку" сдают за 25 тысяч.По данным аналитиков, цены на полуострове на долгосрочную аренду жилья в августе этого года по сравнению с 2022 годом существенно изменились: снижение произошло в Феодосии (на 20%), в Ялте (на 17%) и в Севастополе (на 8%).Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажиПочему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в КрымуЧто будет с ценами на вторичную недвижимость в Крыму осенью – мнение

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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