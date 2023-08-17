https://crimea.ria.ru/20230817/glavnye-novosti-kryma-17-avgusta-1130798921.html

Главные новости Крыма: 17 августа

Главные новости Крыма: 17 августа - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Главные новости Крыма: 17 августа

Саркози пригласили в Крым. ФСБ задержала крымчанина за призывы к расправе над участниками СВО. Билеты на некоторые поезда в Крым можно купить за 3 месяца... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T22:04

2023-08-17T22:04

2023-08-17T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Саркози пригласили в Крым. ФСБ задержала крымчанина за призывы к расправе над участниками СВО. Билеты на некоторые поезда в Крым можно купить за 3 месяца. Заключенные в Крыму будут шить и строить для республики. Пожар у заповедника в Крыму. В Севастополе поймали педофила-рецидивиста. ФНЛ оштрафовала клуб "Севастополь".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Саркози пригласили в КрымДепутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил экс-президенту Франции Николя Саркози приехать в Крым и поговорить с людьми, если он еще не уверен в объективности проведенного здесь в 2014 году референдума."Я предлагаю Саркози, если у него есть какие-то сомнения, приехать в Крым и поговорить с людьми. Пусть приезжает и просто поговорит с любыми повстречавшимися ему жителями... Уверен, он получит однозначные ответы. Так что какие-то повторные референдумы – затея абсолютно бессмысленная. Мы свой выбор сделали и со своего пути никогда не свернем", – сказал Шеремет, комментируя недавнее предложение Саркози провести повторный "референдум под наблюдением международного сообщества", чтобы "утвердить настоящее положение вещей", которое доказывает, что жители Крыма считают себя русскими.На тему повторного референдума также высказался декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.ФСБ задержала крымчанина за призывы к расправе над участниками СВОКрымчанин ответит в суде за призывы к насилию в отношении участников спецоперации, ему грозит до 5 лет, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ."В ходе расследования установлено, что 50-летний житель Керчи разместил в одном из интернет-мессенджеров призывы к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, которые стоят на защите Родины", – говорится в сообщении.Билеты на некоторые поезда в Крым можно купить за 3 месяцаГлубина продажи билетов на поезда в Крым увеличилась до трех месяцев, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".Речь идет о четырех поездах, отправляющихся с Казанского вокзала Москвы. Билеты на эти рейсы снова можно купить за 90 суток.В Крыму заключенные будут шить и строить для республикиИсправительные учреждения Крыма получат муниципальные заказы на изготовление заборов и пошив спецодежды для нужд городов и сел региона. Об этом заявил глава правительства РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством ЖКХ республики. "Достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем сотрудничестве с учреждениями пенитенциарного ведомства, в части размещения заказов на изготовление металлических ограждений и заборов, пошив спецодежды и постельных принадлежностей для обеспечения муниципальных нужд республики", – сообщил Гоцанюк.Пожар у заповедника в КрымуПочти 2,5 с часа потребовалось, чтобы потушить огонь, который распространялся у границ Опукского заповедника. О пожаре в районе ООПТ сообщили в ФГБУ "Заповедный Крым". Здесь отметили, что до прибытия МЧС несколько сотрудников учреждения самостоятельно начали борьбу с огнем. Площадь пожара составила около 30 га.Севастополе поймали педофила-рецидивистаВ Севастополе перед судом предстанет 52-летний педофил-рецидивист, насиловавший девочек-подростков. На этот раз жертвой преступника стала 15-летняя дочь его знакомой, сообщили в прокуратуре региона, здесь уже утвердили обвинительное заключение по очередному уголовному делу в отношении преступника."Дело о повторном совершении полового преступления в отношении ребенка направлено в суд", – отметили в ведомстве.ФНЛ оштрафовала клуб "Севастополь"Дисциплинарно-этическая комиссия Футбольной национальной лиги оштрафовала ФК "Севастополь" за нарушения запасным футболистом и болельщиками правил поведения во время игры. Инцидент прокомментировал начальник службы безопасности клуба Виталий Корсак, отметив, что "во время матча некоторые болельщики постоянно находятся у металлических ограждений рядом с технической зоной, что является нарушением регламентных норм".Что касается футболиста, то запасной игрок вышел за пределы позволенной зоны. За все это клуб заплатит 30 тысяч рублей.

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https://crimea.ria.ru/20230817/32-ulitsy-v-gorodakh-kryma-poluchili-imena-v-chest-geroev-svo-1130777378.html

https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-poyavyatsya-fidzhital-sportploschadki-1130788474.html

https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-podorozhali-ovoschi-myaso-i-benzin-1130788677.html

https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-spasateli-otstoyali-les-ot-ognya-1130779095.html

https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-podrostki-izbili-rebenka---video-popalo-v-sotsseti-1130778629.html

https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-gotovyatsya-uzhestochit-trebovaniya-k-vladeltsam-sobak-1130783338.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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