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Главные новости Крыма: 17 августа - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Главные новости Крыма: 17 августа
Главные новости Крыма: 17 августа - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Главные новости Крыма: 17 августа
Саркози пригласили в Крым. ФСБ задержала крымчанина за призывы к расправе над участниками СВО. Билеты на некоторые поезда в Крым можно купить за 3 месяца... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T22:04
2023-08-17T22:03
главное за день
новости крыма
николя саркози
михаил шеремет
железные дороги крыма
гранд сервис экспресс
пожар
заповедники крыма
мчс крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Саркози пригласили в Крым. ФСБ задержала крымчанина за призывы к расправе над участниками СВО. Билеты на некоторые поезда в Крым можно купить за 3 месяца. Заключенные в Крыму будут шить и строить для республики. Пожар у заповедника в Крыму. В Севастополе поймали педофила-рецидивиста. ФНЛ оштрафовала клуб "Севастополь".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Саркози пригласили в КрымДепутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил экс-президенту Франции Николя Саркози приехать в Крым и поговорить с людьми, если он еще не уверен в объективности проведенного здесь в 2014 году референдума."Я предлагаю Саркози, если у него есть какие-то сомнения, приехать в Крым и поговорить с людьми. Пусть приезжает и просто поговорит с любыми повстречавшимися ему жителями... Уверен, он получит однозначные ответы. Так что какие-то повторные референдумы – затея абсолютно бессмысленная. Мы свой выбор сделали и со своего пути никогда не свернем", – сказал Шеремет, комментируя недавнее предложение Саркози провести повторный "референдум под наблюдением международного сообщества", чтобы "утвердить настоящее положение вещей", которое доказывает, что жители Крыма считают себя русскими.На тему повторного референдума также высказался декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.ФСБ задержала крымчанина за призывы к расправе над участниками СВОКрымчанин ответит в суде за призывы к насилию в отношении участников спецоперации, ему грозит до 5 лет, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ."В ходе расследования установлено, что 50-летний житель Керчи разместил в одном из интернет-мессенджеров призывы к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, которые стоят на защите Родины", – говорится в сообщении.Билеты на некоторые поезда в Крым можно купить за 3 месяцаГлубина продажи билетов на поезда в Крым увеличилась до трех месяцев, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".Речь идет о четырех поездах, отправляющихся с Казанского вокзала Москвы. Билеты на эти рейсы снова можно купить за 90 суток.В Крыму заключенные будут шить и строить для республикиИсправительные учреждения Крыма получат муниципальные заказы на изготовление заборов и пошив спецодежды для нужд городов и сел региона. Об этом заявил глава правительства РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством ЖКХ республики. "Достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем сотрудничестве с учреждениями пенитенциарного ведомства, в части размещения заказов на изготовление металлических ограждений и заборов, пошив спецодежды и постельных принадлежностей для обеспечения муниципальных нужд республики", – сообщил Гоцанюк.Пожар у заповедника в КрымуПочти 2,5 с часа потребовалось, чтобы потушить огонь, который распространялся у границ Опукского заповедника. О пожаре в районе ООПТ сообщили в ФГБУ "Заповедный Крым". Здесь отметили, что до прибытия МЧС несколько сотрудников учреждения самостоятельно начали борьбу с огнем. Площадь пожара составила около 30 га.Севастополе поймали педофила-рецидивистаВ Севастополе перед судом предстанет 52-летний педофил-рецидивист, насиловавший девочек-подростков. На этот раз жертвой преступника стала 15-летняя дочь его знакомой, сообщили в прокуратуре региона, здесь уже утвердили обвинительное заключение по очередному уголовному делу в отношении преступника."Дело о повторном совершении полового преступления в отношении ребенка направлено в суд", – отметили в ведомстве.ФНЛ оштрафовала клуб "Севастополь"Дисциплинарно-этическая комиссия Футбольной национальной лиги оштрафовала ФК "Севастополь" за нарушения запасным футболистом и болельщиками правил поведения во время игры. Инцидент прокомментировал начальник службы безопасности клуба Виталий Корсак, отметив, что "во время матча некоторые болельщики постоянно находятся у металлических ограждений рядом с технической зоной, что является нарушением регламентных норм".Что касается футболиста, то запасной игрок вышел за пределы позволенной зоны. За все это клуб заплатит 30 тысяч рублей.
https://crimea.ria.ru/20230817/pochemu-snyat-kvartiru-v-krymu-deshevle-chem-v-krasnodarskom-krae-1130773592.html
https://crimea.ria.ru/20230817/32-ulitsy-v-gorodakh-kryma-poluchili-imena-v-chest-geroev-svo-1130777378.html
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https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-podrostki-izbili-rebenka---video-popalo-v-sotsseti-1130778629.html
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главное за день, новости крыма, николя саркози, михаил шеремет, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, пожар, заповедники крыма, мчс крыма, севастополь, прокуратура города севастополя, спорт, крымский футбол, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), юрий гоцанюк
Главные новости Крыма: 17 августа

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 17 августа

22:04 17.08.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Саркози пригласили в Крым. ФСБ задержала крымчанина за призывы к расправе над участниками СВО. Билеты на некоторые поезда в Крым можно купить за 3 месяца. Заключенные в Крыму будут шить и строить для республики. Пожар у заповедника в Крыму. В Севастополе поймали педофила-рецидивиста. ФНЛ оштрафовала клуб "Севастополь".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Саркози пригласили в Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил экс-президенту Франции Николя Саркози приехать в Крым и поговорить с людьми, если он еще не уверен в объективности проведенного здесь в 2014 году референдума.
"Я предлагаю Саркози, если у него есть какие-то сомнения, приехать в Крым и поговорить с людьми. Пусть приезжает и просто поговорит с любыми повстречавшимися ему жителями... Уверен, он получит однозначные ответы. Так что какие-то повторные референдумы – затея абсолютно бессмысленная. Мы свой выбор сделали и со своего пути никогда не свернем", – сказал Шеремет, комментируя недавнее предложение Саркози провести повторный "референдум под наблюдением международного сообщества", чтобы "утвердить настоящее положение вещей", которое доказывает, что жители Крыма считают себя русскими.
На тему повторного референдума также высказался декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
08:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему снять квартиру в Крыму дешевле, чем в Краснодарском крае

ФСБ задержала крымчанина за призывы к расправе над участниками СВО

Крымчанин ответит в суде за призывы к насилию в отношении участников спецоперации, ему грозит до 5 лет, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
"В ходе расследования установлено, что 50-летний житель Керчи разместил в одном из интернет-мессенджеров призывы к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, которые стоят на защите Родины", – говорится в сообщении.
Мурал в Симферополе в честь сержанта Валерия Чернякова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО
10:17
32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО

Билеты на некоторые поезда в Крым можно купить за 3 месяца

Глубина продажи билетов на поезда в Крым увеличилась до трех месяцев, сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".
Речь идет о четырех поездах, отправляющихся с Казанского вокзала Москвы. Билеты на эти рейсы снова можно купить за 90 суток.
Власти Крыма подписали стратегическое соглашение с компанией Национальные Технологии по развитию спортивной инфраструктуры в республике.
15:13
В Крыму появятся фиджитал-спортплощадки

В Крыму заключенные будут шить и строить для республики

Исправительные учреждения Крыма получат муниципальные заказы на изготовление заборов и пошив спецодежды для нужд городов и сел региона. Об этом заявил глава правительства РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания с руководством ЖКХ республики.
"Достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем сотрудничестве с учреждениями пенитенциарного ведомства, в части размещения заказов на изготовление металлических ограждений и заборов, пошив спецодежды и постельных принадлежностей для обеспечения муниципальных нужд республики", – сообщил Гоцанюк.
Торговля - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
16:12
В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин

Пожар у заповедника в Крыму

Почти 2,5 с часа потребовалось, чтобы потушить огонь, который распространялся у границ Опукского заповедника. О пожаре в районе ООПТ сообщили в ФГБУ "Заповедный Крым". Здесь отметили, что до прибытия МЧС несколько сотрудников учреждения самостоятельно начали борьбу с огнем. Площадь пожара составила около 30 га.
Лесной пожар
11:54
В Крыму спасатели отстояли лес от огня

Севастополе поймали педофила-рецидивиста

В Севастополе перед судом предстанет 52-летний педофил-рецидивист, насиловавший девочек-подростков. На этот раз жертвой преступника стала 15-летняя дочь его знакомой, сообщили в прокуратуре региона, здесь уже утвердили обвинительное заключение по очередному уголовному делу в отношении преступника.
"Дело о повторном совершении полового преступления в отношении ребенка направлено в суд", – отметили в ведомстве.
Криминал - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
11:20
В Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсети

ФНЛ оштрафовала клуб "Севастополь"

Дисциплинарно-этическая комиссия Футбольной национальной лиги оштрафовала ФК "Севастополь" за нарушения запасным футболистом и болельщиками правил поведения во время игры. Инцидент прокомментировал начальник службы безопасности клуба Виталий Корсак, отметив, что "во время матча некоторые болельщики постоянно находятся у металлических ограждений рядом с технической зоной, что является нарушением регламентных норм".
Что касается футболиста, то запасной игрок вышел за пределы позволенной зоны. За все это клуб заплатит 30 тысяч рублей.
Собака - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
13:31
В Крыму готовятся ужесточить требования к владельцам собак
Главное за деньНовости КрымаНиколя СаркозиМихаил ШереметЖелезные дороги КрымаГранд Сервис ЭкспрессПожарЗаповедники КрымаМЧС КрымаСевастопольПрокуратура города СевастополяСпортКрымский футболФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Юрий Гоцанюк
 
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Заголовок открываемого материала
22:04Главные новости Крыма: 17 августа
21:48Главные события и заявления дня: 17 августа
21:22В Севастополе осудили двоих военнослужащих
21:10Движение по Крымскому мосту восстановлено
20:53Крымский мост открыт в направлении Керчи
20:45Заградотряды из мидий: зачем Севастополю щит из моллюсков – ученые
20:11Саркози пригласили в Крым после его слов о повторном референдуме
19:45Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
19:37Крымский мост закрыт
19:35В Севастополе стреляют: в чем причина
19:11Севастополь простился с морпехом гвардейской бригады Юрием Павловым
18:57Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь"
18:32В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц
18:03"Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности
17:43В Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
17:26Путин дал ряд поручений по выплате пособий на детей
17:03На востоке Крыма потушили подбиравшийся к заповеднику пожар
16:43Педофил-рецидивист предстанет перед судом в Севастополе
16:31Российские банки внедряют новые сервисы бесконтактной оплаты для бизнеса
16:12В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин
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