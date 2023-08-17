Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь"
ФНЛ оштрафовала футбольный клуб "Севастополь" за нарушения во время матча
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" оштрафован дисциплинарно-этической комиссией ФНЛ по итогам матча с ФК "Биолог-Новокубанск" за нарушения футболиста и неподобающее поведение болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
"По итогам матча 4-го тура LEON – Первенства России среди команд Второй лиги, "Дивизион Б", группа 1.1 "Севастополь" – "Биолог-Новокубанск" дисциплинарно-этическая комиссия ФНЛ оштрафовала "Севастополь" на 30000 рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что основной штраф взыскивается за нарушение болельщиками общественного порядка в ходе матча. Как пояснил начальник службы безопасности ФК "Севастополь" Виталий Корсак, речь о перемещении зрителей в неположенных местах во время игры.
"Они стоят в проходе и закрывают просмотр зрителям первых рядов. Кроме того, во время матча некоторые болельщики постоянно находятся у металлических ограждений рядом с технической зоной, в их числе много детей. Это также является нарушением регламентных норм", – уточнил Корсак.
Остальные 5 тысяч рублей штрафа клубу назначили за выход запасного футболиста во время матча за пределы технической зоны на поле.
1 июня стало известно, что футбольный клуб "Севастополь" прошел лицензирование и сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Аттестацию ФНЛ прошел также еще один клуб Крыма.
Свой первый матч в рамках Футбольной национальной лиги ФК "Севастополь" выиграл у "СКА" из Ростова-на-Дону со счетом 3:1, игра прошла 16 июля в Севастополе. Первый выездной матч в рамках 2-го тура LEON-Первенства России среди команд Второй лиги, Дивизиона "Б" севастопольский клуб отыграл 23 июля в Ставрополе, победив "со счетом 0:2 ФК "Динамо Ставрополь. 6 августа ФК "Севастополь" принимал на своем поле ФК "Биолог-Новокубанск", уступив гостям 0:1. А 13 августа команду в выездном матче со счетом 0:7 разбил ФК "Кубань Холдинг". Следующим соперников команды из Севастополя станет ФК "Дружба" (Майкоп).
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