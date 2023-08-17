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Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь" - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь"
Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь" - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь"
Футбольный клуб "Севастополь" оштрафован дисциплинарно-этической комиссией ФНЛ по итогам матча с ФК "Биолог-Новокубанск" за нарушения футболиста и неподобающее... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T18:57
2023-08-17T18:57
новости крыма
севастополь
фк "севастополь"
футбольный клуб "севастополь"
футбольная национальная лига (фнл)
штрафы
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" оштрафован дисциплинарно-этической комиссией ФНЛ по итогам матча с ФК "Биолог-Новокубанск" за нарушения футболиста и неподобающее поведение болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Отмечается, что основной штраф взыскивается за нарушение болельщиками общественного порядка в ходе матча. Как пояснил начальник службы безопасности ФК "Севастополь" Виталий Корсак, речь о перемещении зрителей в неположенных местах во время игры.Остальные 5 тысяч рублей штрафа клубу назначили за выход запасного футболиста во время матча за пределы технической зоны на поле.1 июня стало известно, что футбольный клуб "Севастополь" прошел лицензирование и сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Аттестацию ФНЛ прошел также еще один клуб Крыма. Свой первый матч в рамках Футбольной национальной лиги ФК "Севастополь" выиграл у "СКА" из Ростова-на-Дону со счетом 3:1, игра прошла 16 июля в Севастополе. Первый выездной матч в рамках 2-го тура LEON-Первенства России среди команд Второй лиги, Дивизиона "Б" севастопольский клуб отыграл 23 июля в Ставрополе, победив "со счетом 0:2 ФК "Динамо Ставрополь. 6 августа ФК "Севастополь" принимал на своем поле ФК "Биолог-Новокубанск", уступив гостям 0:1. А 13 августа команду в выездном матче со счетом 0:7 разбил ФК "Кубань Холдинг". Следующим соперников команды из Севастополя станет ФК "Дружба" (Майкоп).Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет Слава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при теракте Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации
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новости крыма, севастополь, фк "севастополь", футбольный клуб "севастополь", футбольная национальная лига (фнл), штрафы, спорт
Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь"

ФНЛ оштрафовала футбольный клуб "Севастополь" за нарушения во время матча

18:57 17.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" оштрафован дисциплинарно-этической комиссией ФНЛ по итогам матча с ФК "Биолог-Новокубанск" за нарушения футболиста и неподобающее поведение болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
"По итогам матча 4-го тура LEON – Первенства России среди команд Второй лиги, "Дивизион Б", группа 1.1 "Севастополь" – "Биолог-Новокубанск" дисциплинарно-этическая комиссия ФНЛ оштрафовала "Севастополь" на 30000 рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что основной штраф взыскивается за нарушение болельщиками общественного порядка в ходе матча. Как пояснил начальник службы безопасности ФК "Севастополь" Виталий Корсак, речь о перемещении зрителей в неположенных местах во время игры.
"Они стоят в проходе и закрывают просмотр зрителям первых рядов. Кроме того, во время матча некоторые болельщики постоянно находятся у металлических ограждений рядом с технической зоной, в их числе много детей. Это также является нарушением регламентных норм", – уточнил Корсак.
Остальные 5 тысяч рублей штрафа клубу назначили за выход запасного футболиста во время матча за пределы технической зоны на поле.
1 июня стало известно, что футбольный клуб "Севастополь" прошел лицензирование и сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Аттестацию ФНЛ прошел также еще один клуб Крыма.
Свой первый матч в рамках Футбольной национальной лиги ФК "Севастополь" выиграл у "СКА" из Ростова-на-Дону со счетом 3:1, игра прошла 16 июля в Севастополе. Первый выездной матч в рамках 2-го тура LEON-Первенства России среди команд Второй лиги, Дивизиона "Б" севастопольский клуб отыграл 23 июля в Ставрополе, победив "со счетом 0:2 ФК "Динамо Ставрополь. 6 августа ФК "Севастополь" принимал на своем поле ФК "Биолог-Новокубанск", уступив гостям 0:1. А 13 августа команду в выездном матче со счетом 0:7 разбил ФК "Кубань Холдинг". Следующим соперников команды из Севастополя станет ФК "Дружба" (Майкоп).
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Новости КрымаСевастопольФК "Севастополь"Футбольный клуб "Севастополь"Футбольная национальная лига (ФНЛ)ШтрафыСпорт
 
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