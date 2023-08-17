https://crimea.ria.ru/20230817/futbolnaya-natsionalnaya-liga-oshtrafovala-klub-sevastopol-1130789471.html

Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь"

Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь" - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Футбольная национальная лига оштрафовала клуб "Севастополь"

Футбольный клуб "Севастополь" оштрафован дисциплинарно-этической комиссией ФНЛ по итогам матча с ФК "Биолог-Новокубанск" за нарушения футболиста и неподобающее... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T18:57

2023-08-17T18:57

2023-08-17T18:57

новости крыма

севастополь

фк "севастополь"

футбольный клуб "севастополь"

футбольная национальная лига (фнл)

штрафы

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97745/13/977451354_0:2:3001:1690_1920x0_80_0_0_43c9f8132ca08481ae7cff6bdbb73cf2.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Футбольный клуб "Севастополь" оштрафован дисциплинарно-этической комиссией ФНЛ по итогам матча с ФК "Биолог-Новокубанск" за нарушения футболиста и неподобающее поведение болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Отмечается, что основной штраф взыскивается за нарушение болельщиками общественного порядка в ходе матча. Как пояснил начальник службы безопасности ФК "Севастополь" Виталий Корсак, речь о перемещении зрителей в неположенных местах во время игры.Остальные 5 тысяч рублей штрафа клубу назначили за выход запасного футболиста во время матча за пределы технической зоны на поле.1 июня стало известно, что футбольный клуб "Севастополь" прошел лицензирование и сможет представлять город в дивизионе "Б" первенства Второй лиги. Аттестацию ФНЛ прошел также еще один клуб Крыма. Свой первый матч в рамках Футбольной национальной лиги ФК "Севастополь" выиграл у "СКА" из Ростова-на-Дону со счетом 3:1, игра прошла 16 июля в Севастополе. Первый выездной матч в рамках 2-го тура LEON-Первенства России среди команд Второй лиги, Дивизиона "Б" севастопольский клуб отыграл 23 июля в Ставрополе, победив "со счетом 0:2 ФК "Динамо Ставрополь. 6 августа ФК "Севастополь" принимал на своем поле ФК "Биолог-Новокубанск", уступив гостям 0:1. А 13 августа команду в выездном матче со счетом 0:7 разбил ФК "Кубань Холдинг". Следующим соперников команды из Севастополя станет ФК "Дружба" (Майкоп).Читайте также на РИА Новости Крым:Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет Слава богу, все живы: ФК из Ростова были на Крымском мосту при теракте Украина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, фк "севастополь", футбольный клуб "севастополь", футбольная национальная лига (фнл), штрафы, спорт