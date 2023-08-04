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Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет
Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет
Стали известны все пары третьего и четвертого кругов чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2023 года. Церемония жеребьевки турнира... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T14:23
2023-08-04T14:23
2023-08-04T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Стали известны все пары третьего и четвертого кругов чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2023 года. Церемония жеребьевки турнира традиционно прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.Борьбу за титул продолжат уже шесть команд, поскольку ФК "Севастополь" и ялтинский "Рубин" уже участвуют в турнире Второй лиги ФНЛ.12 августа в рамках 15-го тура крымского футбольного первенства состоятся поединки "Кызылташ" (Бахчисарай) – "Спарта-КТ" (Молодежное), "Черноморец" (Севастополь) – "Таврия (Симферополь") и "Алустон-ЮБК" (Алушта) – "Океан" (Кречь).19 августа в 16-м туре "Спарта-КТ" примет керченский "Океан", "Таврия" сыграет в Симферополе с "Алустоном-ЮБК", а "Кызылташ" на своем поле сразится с "Черноморцем".Также по результатам жеребьевки были сформированы две группы команд, которые примут участие в розыгрыше Кубка КФС сезона-2023.В рамках группового этапа каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде. После группового раунда по две лучших команды из каждой группы встретятся в полуфиналах, которые также будут состоять из двух матчей – дома и на выезде.Первые матчи группового этапа Кубка КФС-2023 пройдут 23 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛВ Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФАУкраина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации
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спорт, крым, футбол, крымский футбол, крымский футбольный союз (кфс), новости крыма
Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет
Стали известны результаты жеребьевки 3 и 4 кругов чемпионата Крымского футбольного союза
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Стали известны все пары третьего и четвертого кругов чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2023 года. Церемония жеребьевки турнира традиционно прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.
Борьбу за титул продолжат уже шесть команд, поскольку ФК "Севастополь" и ялтинский "Рубин" уже участвуют в турнире Второй лиги ФНЛ.
12 августа в рамках 15-го тура крымского футбольного первенства состоятся поединки "Кызылташ" (Бахчисарай) – "Спарта-КТ" (Молодежное), "Черноморец" (Севастополь) – "Таврия (Симферополь") и "Алустон-ЮБК" (Алушта) – "Океан" (Кречь).
19 августа в 16-м туре "Спарта-КТ" примет керченский "Океан", "Таврия" сыграет в Симферополе с "Алустоном-ЮБК", а "Кызылташ" на своем поле сразится с "Черноморцем".
Также по результатам жеребьевки были сформированы две группы команд, которые примут участие в розыгрыше Кубка КФС сезона-2023.
В рамках группового этапа каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде. После группового раунда по две лучших команды из каждой группы встретятся в полуфиналах, которые также будут состоять из двух матчей – дома и на выезде.
Первые матчи группового этапа Кубка КФС-2023 пройдут 23 августа.
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