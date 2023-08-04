https://crimea.ria.ru/20230804/vtoraya-chast-chempionata-krymskoy-futbolnoy-ligi-kto-s-kem-sygraet-1130533462.html

Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет

Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Вторая часть чемпионата крымской футбольной лиги: кто с кем сыграет

Стали известны все пары третьего и четвертого кругов чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2023 года. Церемония жеребьевки турнира... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T14:23

2023-08-04T14:23

2023-08-04T14:23

спорт

крым

футбол

крымский футбол

крымский футбольный союз (кфс)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/04/1130532998_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_9b196754f2aa033080b63bb975205b83.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Стали известны все пары третьего и четвертого кругов чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2023 года. Церемония жеребьевки турнира традиционно прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.Борьбу за титул продолжат уже шесть команд, поскольку ФК "Севастополь" и ялтинский "Рубин" уже участвуют в турнире Второй лиги ФНЛ.12 августа в рамках 15-го тура крымского футбольного первенства состоятся поединки "Кызылташ" (Бахчисарай) – "Спарта-КТ" (Молодежное), "Черноморец" (Севастополь) – "Таврия (Симферополь") и "Алустон-ЮБК" (Алушта) – "Океан" (Кречь).19 августа в 16-м туре "Спарта-КТ" примет керченский "Океан", "Таврия" сыграет в Симферополе с "Алустоном-ЮБК", а "Кызылташ" на своем поле сразится с "Черноморцем".Также по результатам жеребьевки были сформированы две группы команд, которые примут участие в розыгрыше Кубка КФС сезона-2023.В рамках группового этапа каждая команда сыграет с каждой дома и на выезде. После группового раунда по две лучших команды из каждой группы встретятся в полуфиналах, которые также будут состоять из двух матчей – дома и на выезде.Первые матчи группового этапа Кубка КФС-2023 пройдут 23 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:"Севастополь" выиграл свой первый матч чемпионата ФНЛВ Крыму ответили на призыв исключить российский футбол из ФИФА и УЕФАУкраина требует исключить Россию из УЕФА - ответ организации

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, крым, футбол, крымский футбол, крымский футбольный союз (кфс), новости крыма