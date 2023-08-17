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"Пляски Саркози": политолог объяснил слова экс-президента Франции о Крыме

"Пляски Саркози": политолог объяснил слова экс-президента Франции о Крыме - РИА Новости Крым, 17.08.2023

"Пляски Саркози": политолог объяснил слова экс-президента Франции о Крыме

Слова экс-президента Франции Николя Саркози о невозможности отторжения Крыма от России можно приветствовать, однако повторные референдумы на полуострове и новых РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T12:14

2023-08-17T12:14

2023-08-17T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова экс-президента Франции Николя Саркози о невозможности отторжения Крыма от России можно приветствовать, однако повторные референдумы на полуострове и новых регионах, которые политик предлагает провести, фактически будут являться нарушением суверенитета РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.По его словам, бывший французский лидер справедливо замечает, что крымчане всегда ассоциировали себя с Россией, и что возврат к украинской юрисдикции над полуостровом невозможен. С другой стороны, Саркози "остается в рамках западной парадигмы", заявляя о необходимости проводить повторные референдумы в Крыму и новых регионах, отмечает Шатилов."Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области уже вписаны в Конституцию как часть России, проведение там "повторных референдумов" об их государственной принадлежности – фактическое нарушение суверенитета Российской Федерации", - пояснил политолог.Экс-президента Франции в данном случае, по словам аналитика, "пляшет и нашим и вашим", чтобы самому не выбиться из западного истеблишмента, но при этом хоть как-то обозначить свою приверженность истине в плане настроений крымчан.По мнению Шатилова, Саркози уже не является настолько влиятельным и популярным политиком, чтобы к его предложениям и инициативам прислушивалась бы широкая мировая общественность и государственные элиты."Конечно, определенный политический вес он имеет, но не думаю, что Саркози пользуется каким-то существенным влиянием в верхах и существенной поддержкой в народе. За ним тянется целый шлейф различного рода скандалов: коррупция, "дело о прослушке" и так далее. Тянется за ним кровавый ливийский след. Его репутация весьма неоднозначна", – подытожил эксперт.Ранее Саркози в интервью газете Le Figaro заявил, что возвращение Крыма в состав Украины иллюзорно, поскольку большинство жителей полуострова считают себя русскими. При этом, по его мнению, "для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум, то есть организованный под строгим контролем международного сообщества". Политик, в частности, предлагает провести такие референдумы как в Крыму, так и в новых регионах РФ.Ранее глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Крым является легитимной частью России, а крымчане в ходе референдума 16 марта 2014 года свободно проголосовали за то, чтобы полуострова стал частью России.Читайте также на РИА Новости Крым:Обама намекнул, чей КрымПосол Китая во Франции ответил на вопрос "чей Крым?"Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским

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2023

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мнения, александр шатилов, политика, крым, николя саркози, франция, новые регионы россии