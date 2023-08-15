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В Севастополе опять стреляют: в чем причина – власти - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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В Севастополе опять стреляют: в чем причина – власти
В Севастополе опять стреляют: в чем причина – власти - РИА Новости Крым, 15.08.2023
В Севастополе опять стреляют: в чем причина – власти
Слышные в Севастополе громкие выстрелы – тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об том сообщил губернатор города Михаил Развожаев РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T19:28
2023-08-15T19:28
новости
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Слышные в Севастополе громкие выстрелы – тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об том сообщил губернатор города Михаил РазвожаевРанее 15 августа губернатор предупредил, что днем "будет громко", так как пиротехники МЧС уничтожат найденную в районе шоссе авиационную бомбу. Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, они сопровождаются громкими звуками в связи с работой военной техники. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов обычно заранее предупреждают о мероприятиях, которые проводят военные.Кроме того, еженедельно в Севастополе производится утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые находят на территории региона, в том числе в акватории.4 и 9 августа специалисты МЧС уничтожали на спецполигоне в районе горы Кара-Коба свыше 1 600 взрывоопасных предметов, поднятых со дна бухты Гильзовая. 2 августа для проведения операции по подрыву обнаруженного боеприпаса был перекрыт пляж Песочный. 11 июля пиротехники взорвали найденную у домов бомбу. Аналогичные мероприятия регулярно проводятся и в Крыму.Читайте также на РИА новости Крым:Атаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия Как защитить пляжи Севастополя от беспилотников и мин Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, учения
В Севастополе опять стреляют: в чем причина – власти

Развожаев: громкие выстрелы над бухтой в Севастополе – тренировки флота

19:28 15.08.2023
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Слышные в Севастополе громкие выстрелы – тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об том сообщил губернатор города Михаил Развожаев

"Громкие выстрелы с Северного мола – это тренировка расчетов ППДО. В городе все спокойно", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее 15 августа губернатор предупредил, что днем "будет громко", так как пиротехники МЧС уничтожат найденную в районе шоссе авиационную бомбу.
Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, они сопровождаются громкими звуками в связи с работой военной техники. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов обычно заранее предупреждают о мероприятиях, которые проводят военные.
Кроме того, еженедельно в Севастополе производится утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые находят на территории региона, в том числе в акватории.
4 и 9 августа специалисты МЧС уничтожали на спецполигоне в районе горы Кара-Коба свыше 1 600 взрывоопасных предметов, поднятых со дна бухты Гильзовая. 2 августа для проведения операции по подрыву обнаруженного боеприпаса был перекрыт пляж Песочный. 11 июля пиротехники взорвали найденную у домов бомбу. Аналогичные мероприятия регулярно проводятся и в Крыму.
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