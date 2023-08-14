https://crimea.ria.ru/20230814/uchis-iskat-drevnosti-kak-v-khersonese-otprazdnuyut-den-arkheologa-1130725705.html
Учись искать древности: как в Херсонесе отпразднуют день археолога
Учись искать древности: как в Херсонесе отпразднуют день археолога - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Учись искать древности: как в Херсонесе отпразднуют день археолога
На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в День археолога, 15 августа, заработают тематические мастер-классы, пройдут экскурсии и выставки, в том... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T19:10
2023-08-14T19:10
2023-08-14T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в День археолога, 15 августа, заработают тематические мастер-классы, пройдут экскурсии и выставки, в том числе временная экспозиция с уникальными артефактами. Что узнать и чему научиться на земле античного полиса в праздник – в материале РИА Новости Крым.Как рассказала замдиректора по научной работе Лариса Седикова, сейчас в музее уделяют особое внимание популяризации профессии археолога, и в профессиональный праздник искателей древностей программа, конечно же, особенно насыщенная и увлекательная.С утра в Херсонесе Таврическом взрослых гостей ждут на тематические экскурсии "Дневник археолога", а детей – на квесты "Навстречу приключениям". Начало мероприятий в 11-00.В это же время и до 16-00 стартуют мастер-классы, на которых можно поучиться откапывать артефакты, познакомиться ближе с гончарным ремеслом древних греков, мыть старинную керамику и выкладывать мозаику.Также можно будет прогуляться по аллее "Первооткрыватели" и изучить стендовую фотовыставку "Будни археолога".Не обойдется и без музыки, правда необычной: в Византийском дворике в 15-00 гости услышат классику в исполнении виртуоза игры на бокалах.А в 16-00 в малом зале Античной экспозиции откроется новая временная экспозиция "По следам Гермеса", посвященная торговым связям Херсонеса Таврического с другими центрами Причерноморья и античного мира. В этом деле, как верили эллины, им помогал бог торговли и покровитель путников Гермес, которые посылал морякам попутный ветер. Культ Гермеса был так популярен, что его образ можно увидеть на старинны монетах, а отпечатки "божественных" крылатых сандалий, таларий, на изделиях ремесленников. Кое-что будет доступно только на этой выставке.Круглый год в "Херсонесе Таврическом" работает мастер-класс "Археологическая песочница", а осенью можно получить "билет в будущее": это единственное на сегодня учреждение культуры в Севастополе и Крыму, где школьники 6 –11-х классов имеют возможность получить теоретические и практические знания о профессиях археолога, реставратора и экскурсовода, чтобы найти свой карьерный путь. Проект создан по поручению президента и осуществляется при поддержке государства в рамках нацпроекта "Образование" и при участии фонда гуманитарных проектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния Пресс-конференция, посвященная Дню археолога
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7 495 645-6601
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херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", археология в крыму, общество, севастополь, крым, новости, новости крыма
Учись искать древности: как в Херсонесе отпразднуют день археолога
В Херсонесе в день археолога пройдут тематические мастер-классы, экскурсии и выставки
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым.
На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в День археолога, 15 августа, заработают тематические мастер-классы, пройдут экскурсии и выставки, в том числе временная экспозиция с уникальными артефактами. Что узнать и чему научиться на земле античного полиса в праздник – в материале РИА Новости Крым
.
Как рассказала замдиректора по научной работе Лариса Седикова, сейчас в музее уделяют особое внимание популяризации профессии археолога, и в профессиональный праздник искателей древностей программа, конечно же, особенно насыщенная и увлекательная.
"Археология сегодня – это не просто раскопки, а комплекс междисциплинарных исследований, требующих глубоких знаний и умений, специальность археолога одна из самых таинственных профессий. Кроме того, популяризация археологии важна с точки зрения привлечения в профессию талантливых молодых людей, способных решать многовекторные задачи, связанные с реконструкцией жизни людей в прошлом для лучшего понимания настоящего", – сказала Васильева.
С утра в Херсонесе Таврическом взрослых гостей ждут на тематические экскурсии "Дневник археолога", а детей – на квесты "Навстречу приключениям". Начало мероприятий в 11-00.
В это же время и до 16-00 стартуют мастер-классы, на которых можно поучиться откапывать артефакты, познакомиться ближе с гончарным ремеслом древних греков, мыть старинную керамику и выкладывать мозаику.
Также можно будет прогуляться по аллее "Первооткрыватели" и изучить стендовую фотовыставку "Будни археолога".
Не обойдется и без музыки, правда необычной: в Византийском дворике в 15-00 гости услышат классику в исполнении виртуоза игры на бокалах.
А в 16-00 в малом зале Античной экспозиции откроется новая временная экспозиция "По следам Гермеса", посвященная торговым связям Херсонеса Таврического с другими центрами Причерноморья и античного мира. В этом деле, как верили эллины, им помогал бог торговли и покровитель путников Гермес, которые посылал морякам попутный ветер. Культ Гермеса был так популярен, что его образ можно увидеть на старинны монетах, а отпечатки "божественных" крылатых сандалий, таларий, на изделиях ремесленников. Кое-что будет доступно только на этой выставке.
"Посетители выставки увидят артефакты, найденные при проведении археологических исследований древнего города, его сельскохозяйственной округи (хоры) и варварских памятников Юго-Западного Крыма", – рассказали в музее.
Круглый год в "Херсонесе Таврическом" работает мастер-класс "Археологическая песочница"
, а осенью можно получить "билет в будущее": это единственное на сегодня учреждение культуры в Севастополе и Крыму, где школьники 6 –11-х классов имеют возможность получить теоретические и практические знания о профессиях археолога, реставратора и экскурсовода, чтобы найти свой карьерный путь.
Проект создан по поручению президента и осуществляется при поддержке государства в рамках нацпроекта "Образование" и при участии фонда гуманитарных проектов.
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