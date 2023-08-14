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Учись искать древности: как в Херсонесе отпразднуют день археолога

Учись искать древности: как в Херсонесе отпразднуют день археолога - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Учись искать древности: как в Херсонесе отпразднуют день археолога

На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в День археолога, 15 августа, заработают тематические мастер-классы, пройдут экскурсии и выставки, в том... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T19:10

2023-08-14T19:10

2023-08-14T19:10

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в День археолога, 15 августа, заработают тематические мастер-классы, пройдут экскурсии и выставки, в том числе временная экспозиция с уникальными артефактами. Что узнать и чему научиться на земле античного полиса в праздник – в материале РИА Новости Крым.Как рассказала замдиректора по научной работе Лариса Седикова, сейчас в музее уделяют особое внимание популяризации профессии археолога, и в профессиональный праздник искателей древностей программа, конечно же, особенно насыщенная и увлекательная.С утра в Херсонесе Таврическом взрослых гостей ждут на тематические экскурсии "Дневник археолога", а детей – на квесты "Навстречу приключениям". Начало мероприятий в 11-00.В это же время и до 16-00 стартуют мастер-классы, на которых можно поучиться откапывать артефакты, познакомиться ближе с гончарным ремеслом древних греков, мыть старинную керамику и выкладывать мозаику.Также можно будет прогуляться по аллее "Первооткрыватели" и изучить стендовую фотовыставку "Будни археолога".Не обойдется и без музыки, правда необычной: в Византийском дворике в 15-00 гости услышат классику в исполнении виртуоза игры на бокалах.А в 16-00 в малом зале Античной экспозиции откроется новая временная экспозиция "По следам Гермеса", посвященная торговым связям Херсонеса Таврического с другими центрами Причерноморья и античного мира. В этом деле, как верили эллины, им помогал бог торговли и покровитель путников Гермес, которые посылал морякам попутный ветер. Культ Гермеса был так популярен, что его образ можно увидеть на старинны монетах, а отпечатки "божественных" крылатых сандалий, таларий, на изделиях ремесленников. Кое-что будет доступно только на этой выставке.Круглый год в "Херсонесе Таврическом" работает мастер-класс "Археологическая песочница", а осенью можно получить "билет в будущее": это единственное на сегодня учреждение культуры в Севастополе и Крыму, где школьники 6 –11-х классов имеют возможность получить теоретические и практические знания о профессиях археолога, реставратора и экскурсовода, чтобы найти свой карьерный путь. Проект создан по поручению президента и осуществляется при поддержке государства в рамках нацпроекта "Образование" и при участии фонда гуманитарных проектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов Семь крымских сокровищ для реестра этнокультурного достояния Пресс-конференция, посвященная Дню археолога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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