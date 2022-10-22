https://crimea.ria.ru/20221022/v-khersonese-shkolniki-poprobuyut-sebya-v-professii-arkheologa-i-restavratora-1125039725.html

В Херсонесе школьники попробуют себя в профессии археолога и реставратора

В Херсонесе школьники попробуют себя в профессии археолога и реставратора - РИА Новости Крым, 22.10.2022

В Херсонесе школьники попробуют себя в профессии археолога и реставратора

В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе пройдут уникальные уроки для школьников, знакомящие с профессиями археолога, реставратора и... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T15:14

2022-10-22T15:14

2022-10-22T15:06

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе пройдут уникальные уроки для школьников, знакомящие с профессиями археолога, реставратора и экскурсовода. Дети в буквальном смысле смогут прикоснуться к артефактам. Как все организовано, РИА Новости Крым рассказала завсектором по связям с общественностью отдела развития музея Наталья Коробицына.По ее словам, уроки – комплексные, включают теорию и практику. Так, например, знакомство с профессией археолога предполагает небольшую лекцию, на которой специалист расскажет все самое главное непосредственно о работе и о культурных слоях, а после проведет мастер-класс по поиску артефактов.Вторая часть урока – знакомство с профессией реставратора, во время которого школьникам предложат "собрать пазл" из осколков, как это и приходится делать специалистам, прежде чем артефакты попадут в экспозиции. И, наконец, третья часть – работа экскурсовода, где мини-экскурсию после получения "вводных" от эксперта проведет каждый.Все на уроке происходит именно в той последовательности, как это и бывает в работе с настоящими находками, заметила Коробицына. На этот раз готовятся "обучить" 60 ребят.Занятия стартуют 24 октября и будут проходить в течение четырех дней в рамках федерального проекта "Билет в будущее" нацпроекта "Образование" – он действует в каждом регионе страны. В Севастополе в нем примут участие более 3 200 школьников.Как сообщили в правительстве города, с профессиями (в проекте их более 30) ребята будут знакомиться на базе более чем 10 площадок, среди которых, помимо Херсонеса, Севастопольский госуниверситет и медицинский колледж.Ранее сообщалось, что военные строители возвели в Херсонесе новый "дворец" для детей.

https://crimea.ria.ru/20221014/v-khersonese-voennye-stroiteli-postroili-novyy-dvorets-dlya-detey-1124890777.html

https://crimea.ria.ru/20220817/v-khersonese-v-oboronitelnoy-stene-nashli-nadgrobie-antichnogo-voina-1124192243.html

https://crimea.ria.ru/20220817/v-khersonese-arkheologi-nashli-obereg-s-obrazom-drevneegipetskogo-boga-1124183591.html

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