https://crimea.ria.ru/20230814/medovyy-spas-svyaschennik-obyasnil-smysl-prazdnika-1130724359.html

Медовый Спас: священник объяснил смысл праздника

Медовый Спас: священник объяснил смысл праздника - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Медовый Спас: священник объяснил смысл праздника

В праздник Всемилостивого (Медового) Спаса православным важно посетить храм, совершить соборную молитву во время Божественной литургии, попросить об исцелении... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T17:15

2023-08-14T17:15

2023-08-14T14:25

радио "спутник в крыму"

религия

православие

общество

протоиерей владимир кашлюк

симферопольская и крымская епархия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В праздник Всемилостивого (Медового) Спаса православным важно посетить храм, совершить соборную молитву во время Божественной литургии, попросить об исцелении не только тела, но главное - души, исповедаться и причаститься, поскольку далее начинается Успенский пост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель пресс-службы Крымской митрополии, протоиерей Владимир Кашлюк.Спас - это СпасительОн подчеркивает: народные названия и обычаи в целом не являются вредными, но граничат с суевериями, поэтому с точки зрения богословов нежелательны. А вот традиция освящать продукты уходит корнями еще в Ветхий Завет."В Книге "Исход" есть повеление первые начатки плодов приносить в Дом Господень. Так мы благодарим творца за то, что он благословил Землю, сделав ее плодородной. В период особых церковных праздников Церковь совершает богослужения и освящает плоды. Но опять же нужно понимать взаимодействие Божественного и человеческого. Если совершается только обряд без внутреннего наполнения, мы называем это обрядоверием, а сам человек проходит мимо благодати, мимо Христа", - поясняет протоиерей.История вопроса"Богослужения 14 августа связаны с воспоминанием, когда в XIX веке на Востоке распространились различные немощи и болезни. Тогда для молитвенного поклонения выносился животворящий Крест Господень. Боголюбивый народ преклонялся к этому божественному древу, истощавшему силу, и недуги исцелялись", - продолжает Кашлюк.Эта традиция, по его словам, жива до сих пор: в канун праздника из алтаря для молитвенного поклонения верующим выносят Крест Господень. Во время Божественной литургии у каждого прихожанина будет возможность совершить соборную молитву. А поскольку день также знаменует начало Успенского поста, важно исповедаться и причаститься. По окончании литургии происходит освящение продуктов.Успенский постС точки зрения Устава Церкви, Успенский пост - четвертый. Он один из строгих, но короткий - длится всего две недели. Завершается он великим праздником Успения Святой Богородицы. "Еще есть неофициальное название - Богородичная Пасха, поскольку Богочеловек Иисус воскресил свою матерь. Успение - временный сон, переход от Земли на Небо", - говорит гость эфира.Пост перед этим праздником - время особой подготовки, молитвенного поклонения, возможность заслужить заступничество Богородицы."Апостолы, когда совершали евхаристию, им явилась Божья Матерь и сказала: "Радуйтесь. Потому что я с вами во все дни". Они же ответили: "Пресвятая Богородица, помогай нам". И сегодня, когда мы собираемся на богослужения, мы тоже просим у Божьей Матери помощи и защиты. Поэтому пост ведет к очищению, в том числе черед добрые дела. Это и молитва, и ограничение, и благотворительность", - подытожил Кашлюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане устроили свадебный бум на Медовый спас и в пятницу, 13-гоПочему церковь против Дня святого Валентина – протоиерейСекреты православного звона: как поют симферопольские колокольни

https://crimea.ria.ru/20230227/kak-pitatsya-v-post--rekomendatsii-rospotrebnadzora--1127208585.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православие, общество, протоиерей владимир кашлюк, симферопольская и крымская епархия