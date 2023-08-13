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Взрыв в Сергиевом Посаде: поисковые работы завершены - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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Взрыв в Сергиевом Посаде: поисковые работы завершены
Взрыв в Сергиевом Посаде: поисковые работы завершены - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Взрыв в Сергиевом Посаде: поисковые работы завершены
Поиски пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, который произошел 9 августа, завершены. Об этом на совещании... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T12:17
2023-08-13T12:17
взрыв в сергиевом посаде
подмосковье
происшествия
россия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Поиски пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, который произошел 9 августа, завершены. Об этом на совещании с силовиками, местным отделением Управления соцразвития и семьями пропавших без вести сообщил глава глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.Несколько человек до сих пор остаются пропавшими без вести. Дмитрий Акулов поручил силовикам дать информацию по опознанию, а также проинформировать и поддержать родственников этих людей. Кроме того, за каждой семьей для помощи им закреплены заместители главы администрации.9 августа ЧП произошло на складе пиротехники, помещение под который арендовала на заводе компания "Пиро-Росс". Суд арестовал его технического директора Сергея Чанкаева.Минздрав сообщал, что в результате взрыва пострадали 80 человек, 15 из которых находятся в больнице. Одна женщине 45 лет получила тяжелые ранения – медикам не удалось ее спасти.В результате взрыва повреждения получили ближайшие дома, школы, спорткомплекс и колледж. Ведутся работы по их восстановлению.Следственными органами ГСУ Следкома России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба 8 человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестнойРежим ЧС введен в Сергиевом-Посаде после взрыва – властиМощный взрыв в Сергиевом Посаде – что известно
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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взрыв в сергиевом посаде, подмосковье, происшествия, россия, новости, общество
Взрыв в Сергиевом Посаде: поисковые работы завершены

Поисковые работы на месте взрыва в Сергиевом Посаде закончены, следствие продолжается

12:17 13.08.2023
 
© Пресс-служба губернатора Московской области / Перейти в фотобанкВзрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
© Пресс-служба губернатора Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Поиски пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, который произошел 9 августа, завершены. Об этом на совещании с силовиками, местным отделением Управления соцразвития и семьями пропавших без вести сообщил глава глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
"Поисковые работы на месте взрыва на территории ЗОМЗа завершены. Следственные действия продолжаются", - говорится в Telegram-канале администрации городского округа.
Несколько человек до сих пор остаются пропавшими без вести. Дмитрий Акулов поручил силовикам дать информацию по опознанию, а также проинформировать и поддержать родственников этих людей. Кроме того, за каждой семьей для помощи им закреплены заместители главы администрации.
9 августа ЧП произошло на складе пиротехники, помещение под который арендовала на заводе компания "Пиро-Росс". Суд арестовал его технического директора Сергея Чанкаева.
Минздрав сообщал, что в результате взрыва пострадали 80 человек, 15 из которых находятся в больнице. Одна женщине 45 лет получила тяжелые ранения – медикам не удалось ее спасти.
В результате взрыва повреждения получили ближайшие дома, школы, спорткомплекс и колледж. Ведутся работы по их восстановлению.
Следственными органами ГСУ Следкома России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
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Взрыв в Сергиевом ПосадеПодмосковьеПроисшествияРоссияНовостиОбщество
 
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