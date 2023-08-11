https://crimea.ria.ru/20230811/posle-chp-v-sergievom-posade-arestovan-tekhdirektor-firmy-piro-ross-1130689633.html
После ЧП в Сергиевом Посаде арестован техдиректор фирмы "Пиро-Росс"
После ЧП в Сергиевом Посаде арестован техдиректор фирмы "Пиро-Росс" - РИА Новости Крым, 11.08.2023
После ЧП в Сергиевом Посаде арестован техдиректор фирмы "Пиро-Росс"
Сергиево-Посадский городской суд арестовал технического директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева после ЧП на складе пиротехники, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T22:34
2023-08-11T22:34
2023-08-11T22:34
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взрыв в сергиевом посаде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Сергиево-Посадский городской суд арестовал технического директора компании "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева после ЧП на складе пиротехники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Взрыв на заводеВзрыв в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел в среду утром. По информации губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания "Пиро-Росс" на территории Загорского оптико-механического завода. В результате ЧП повреждены десятки многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.В результате полученных от взрыва ранений умерла 45-летняя женщина, работница завода.По данным Минздрава РФ, пострадали 80 человек, 15 находятся в больницах, восемь уже выписаны из стационаров.Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
https://crimea.ria.ru/20230809/rezhim-chs-vveden-v-sergievom-posade-posle-vzryva--vlasti-1130638653.html
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новости, общество, происшествия, московская область, подмосковье, взрыв в сергиевом посаде, ск рф (следственный комитет российской федерации)
После ЧП в Сергиевом Посаде арестован техдиректор фирмы "Пиро-Росс"
Суд арестовал техдиректора фирмы "Пиро-Росс" после ЧП в Сергиевом Посаде