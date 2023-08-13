https://crimea.ria.ru/20230813/kramer-segodnya-ty-igraesh-dzhaz-a-zavtra-rodinu-prodash--mif-1130657198.html

Крамер: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь" – миф

Крамер: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь" – миф - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Крамер: "Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь" – миф

Сегодня в России джазовых коллективов меньше, чем это было в СССР, и говорить о том, что развитие этого "прозападного" направления может быть как-то губительным РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T20:20

2023-08-13T20:20

2023-08-13T20:20

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Сегодня в России джазовых коллективов меньше, чем это было в СССР, и говорить о том, что развитие этого "прозападного" направления может быть как-то губительным для культуры РФ на фоне ухудшения отношений с Европой и Америкой – бред, основанный на мифе, выдуманном чиновниками. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился пианист-виртуоз, народный артист России Даниил Крамер. Ранее Российская книжная палата поделилась статистикой, согласно которой самым издаваемым писателем в России стал Федор Достоевский, забрав пальму первенства у Стивена Кинга, а британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, вовсе покинула список самых издаваемых авторов в РФ – впервые за много лет. Отвечая на вопрос, стоит ли ждать такой же тенденции "импортозамещения" в музыке и не уйдет ли "голос Запада" – джаз – на задворки в современной культуре на фоне политики максимальной поддержки всего отечественного, Даниил Крамер сказал, что этого не должно случиться. По его словам, известный тезис "Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь" является глупой выдумкой чиновников, которая все равно не изменила естественного хода вещей там, где речь шла о мировой культуре."Это придумали чиновники, решившие полностью переиначить статью Горького, в которой слово "джаз" на самом деле упоминается один единственный раз и не в негативе. Просто рядом с его отелем играл какой-то ансамбль, мешавший ему работать, и он написал злобное эссе ("О музыке толстых", газета "Правда", 1928 год – ред.). И подняли его на копье только в 1938, потому что надо было. А до этого все было хорошо: до 1935 года в Советском Союзе было больше джазовых коллективов, чем сейчас. Позже, в конце 1950-х, хотя и были перегибы со стилягами, которые все равно потом победили, уже первые джазовые фестивали показали, что вот это "Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь" – полный бред, миф. Потому что они не могли существовать в те годы без разрешения и финансирования компартии, комсомола и исполнительных комитетов на местах", – поделился мнением артист.По словам Крамера, доказательствами того, что упомянутый тезис не иллюстрирует истинного положения дел, являются предательства России теми людьми, кто к джазу не имеют отношения. Его собственная любовь к джазу и гастролям не помешала артисту выбрать Россию во время украинского конфликта, хотя он лишился возможности выступать на западных сценах и сделал некоторые выводы, которыми ранее поделился с РИА Новости Крым.Даниил Крамер известен в мире как пианист-виртуоз, одинаково талантливо исполняющий классику и джаз и мастерски балансирующий между ними. Сам о себе он говорит просто: "Музыкант". "Я и джазовый пианист, и классический, и пианист третьего течения – между классикой и джазом, и пианист кроссовера, потому что использую и этнические вещи в своих произведениях, я и неомоцартианец и необахианец, потому что использую иногда элементы Моцарта и Баха в своих импровизациях. Так что я себя называю музыкантом".Трио Даниила Крамера дает в августе в Крыму два концерта на сценах культурных учреждений в Севастополе и Симферополе, а также один – в воинской части, для участников СВО. Вместе с известным на весь мир пианистом-виртуозом выступают лауреаты международных джазовых фестивалей Григорий Зайцев (контрабас) и Егор Крюковский (ударные).Ранее Крамер высказался о президенте Украины Владимире Зеленском как представителе еврейского народа и об ошибках российских СМИ при освещении новостей в культуре.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о запрете русских книг на Украине: у этой политики нет будущего "Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали В Киеве на монумент "Родина-мать" водрузили украинский трезубец

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

культура, даниил крамер, общество, музыка, мнения, крым